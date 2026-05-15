Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Несподіваний розгром: визначився перший фіналіст Мастерсу в Римі

Станіслав Матусевич — 15 травня 2026, 20:00
Несподіваний розгром: визначився перший фіналіст Мастерсу в Римі
Каспер Рууд
Instagram

Норвежець Каспер Рууд (25) став першим фіналістом Мастерсу в Римі, несподівано розгромивши у півфінальному матчі місцевого тенісиста Лучано Дардері (20).

Гра тривала 1 годину 5 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:1.

Дардері не допоміг навіть дощ, через який поєдинок переривався більш ніж на годину на початку другого сету.

Internazionali BNL D'Italia АТР 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
Півфінал, 15 травня

Каспер Рууд (Норвегія) – Лучано Дардері (Італія) 6:1, 6:1

Суперники раніше не зустрічалися. У вирішальному матчі змагань Рууд зіграє проти сильнішого в поєдинку між Янніком Сіннером (1, Італія) та Даніїлом Медведєвим (9, -).

Каспер вийшов у свій четвертий фінал турнірів АТР 1000, причому третій – на грунті й побореться за другий титул.

Нагадаємо, що напередодні у чвертьфіналі турніру в Римі Рууд обіграв іншого росіянина, Карена Хачанова (15).

Рим Лучано Дардері Каспер Рууд

Каспер Рууд

Рууд обіграв росіянина і став першим півфіналістом Мастерсу в Римі
Чинний чемпіон Мастерсу в Мадриді вилетів у чвертьфіналі від бельгійця з українським корінням
Легендарний 44-річний тенісист переміг 13 ракетку світу на церемонії відкриття Australian Open
Рууд виграв турнір у Стокгольмі й продовжує боротьбу за вихід на Підсумковий
Визначилися всі півфіналісти турніру серії АТР 500 у Токіо

Останні новини