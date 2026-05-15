Несподіваний розгром: визначився перший фіналіст Мастерсу в Римі
Норвежець Каспер Рууд (25) став першим фіналістом Мастерсу в Римі, несподівано розгромивши у півфінальному матчі місцевого тенісиста Лучано Дардері (20).
Гра тривала 1 годину 5 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:1.
Дардері не допоміг навіть дощ, через який поєдинок переривався більш ніж на годину на початку другого сету.
Суперники раніше не зустрічалися. У вирішальному матчі змагань Рууд зіграє проти сильнішого в поєдинку між Янніком Сіннером (1, Італія) та Даніїлом Медведєвим (9, -).
Каспер вийшов у свій четвертий фінал турнірів АТР 1000, причому третій – на грунті й побореться за другий титул.
Нагадаємо, що напередодні у чвертьфіналі турніру в Римі Рууд обіграв іншого росіянина, Карена Хачанова (15).