Світоліна другий сезон поспіль вийшла у чвертьфінал престижного турніру в Римі

Еліна Світоліна (10) вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 1000 в Римі, обігравши в матчі 1/8 фіналу чеську "лакі-лузерку" Ніколу Бартункову (94).

Гра тривала 1 годину 19 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:3.

У третьому геймі першого сету 20-річна чешка під нуль взяла подачу Світоліної й вийшла вперед із брейком – 1:2. Еліна тут же відповіла тим самим, після чого увімкнулася на повну й не віддала Бартунковій до кінця партії жодного гейму.

А у другому сеті суперниця показала, за рахунок чого дійшла до четвертого кола "тисячника". Нікола агресивно грала на подачах українки, іноді дивуючи досвідчену Світоліну власними атаками. Проте Еліна відплачувала на прийомі тією ж монетою.

Перші 6 геймів другої партії завершувалися брейками кожної з суперниць. За рахунку 3:3 нашій тенісистці вдалося нарешті втримати свою подачу з 15:40, і це стало переломним моментом. Еліна впевнено взяла ще два гейми, а з ними й зустріч.

За поєдинок Світоліна 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 8 помилок на подачі та 4 брейки.

Огляд матчу

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €7,228,080

1/8 фіналу, 11 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Нікола Бартункова (Чехія) 6:2, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У чвертьфінальному поєдинку Світоліна зіграє з сильнішою в матчі між Єленою Рибакіною (2, Казахстан) та Кароліною Плішковою (130, Чехія).

Еліна другий сезон поспіль вийшла у чвертьфінал турніру в Римі. Одеситка перемагала тут у 2017-18 роках.

За підсумками змагань у столиці Італії Еліна підніметься мінімум на 8 позицію світового рейтингу.

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола в Римі Світоліна легко обіграла місцеву тенісистку Ноемі Базілетті (427), а в третьому раунді розібралася з американкою Гейлі Баптист (25).