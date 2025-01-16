Костюк: Якщо я нервую або щось не виходить, кажу собі, щоб грала не для себе, а для фанатів
Перша ракетка України Марта Костюк розповіла, що була дуже рада побачити на трибунах Australian Open-2025 фанатів у футболках та з плакатами її благодійного фонду Marta Kostyuk Foundation.
Слова 22-річної тенісистки були наведені на сторінці її фонду в Instagram.
"Побачити фан-сектор у футболках зі слоганом мого Фонду "Keep Going for Big Moments" – це було неймовірно.
Я сказала собі: якщо ти нервуєш або щось не виходить, грай не для себе, грай для цих людей, і особливо для дітей, яким ти хочеш допомогти", – сказала Марта.
Вчора Костюк у двох сетах перемогла представницю Німеччини Юле Німаєр.
У третьому колі Australian Open 2025 року Марта зіграє проти іспанки Паули Бадоси. Їхня зустріч відбудеться завтра, 17 січня. Старт матчу запланований на 03:30 за київським часом.
Нагадаємо, що сьогодні друга ракетка України Еліна Світоліна здобула свою 100 перемогу в межах турнірів серії Grand Slam. Українка обіграла Керолайн Доулхайд з США.