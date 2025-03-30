Ейс з руки Костюк, фантастична Еала, титул "нейтралки": огляд найцікавіших подій турніру в Маямі

Завершився другий зі спарених турнірів серії WTA 1000, які проводилися у США. Після Індіан-Веллса найкращі тенісистки планети провели майже два тижні у Флориді, в Маямі, де проходило змагання під офіційною назвою Miami Open.

За цей період сталося чимало цікавинок, зокрема світу відкрилася потенційна нова зірка з абсолютно не тенісної країни. Українські уболівальники мали змогу відчути повний спектр як позитивних, так і негативних емоцій. Розповідаємо про найцікавіше й розпочинаємо зі співвітчизниць.

Наші

Найкраще з українських тенісисток виступили Еліна Світоліна та Марта Костюк. Обидві вони зупинилися у четвертому колі змагань. Іноді цю стадію називають, за аналогією з іншими видами спорту, 1/8 фіналу.

Перша ракетка України повертається у топ-20

Світоліній відверто не пощастило з жеребом, адже вже у матчі другого кола (перше Еліна пропускала, як і всі сіяні гравчині) її суперницею стала олімпійська чемпіонка Токіо Белінда Бенчич. Швейцарка починає набирати найкращу форму після декрету: в Індіан-Веллсі її зупинила тільки Медісон Кіз у чвертьфіналі.

Проте це не збентежило Світоліну, і Бенчич вона віддала за весь матч лише три гейми.

Далі настала черга 14 ракетки світу Кароліни Мухової. На початку кар’єри в українки були відчутні проблеми у грі проти потужних чешок, але Світоліна їх давно вирішила. Перший сет і стартовий гейм другого вона провела ніби на одному подиху, після чого у грі Еліни стався певний збій. У підсумку довелося грати вирішальну партію, де українка знову виглядала впевнено.

Еліна Світоліна Getty images

На жаль, Ігу Швьонтек у четвертому колі обіграти не вдалося. Полька зараз абсолютно не виглядає непереможною, і все одно цього сезону продовжує бути грозою українок. Після двох поспіль звитяг над Даяною Ястремською Швьонтек обіграла й Світоліну. При тому, що на своїй подачі Іга виглядала непереконливо як у конкретній грі, так і у Маямі в цілому.

Оскільки минулого року Світоліна на Miami Open програла у першому ж матчі, то зараз змогла заробити 120 рейтингових очок за четверте коло. Це допомогло Еліні повернутися у двадцятку найкращих тенісисток WTA-туру. У оновленому рейтинг-листі 30-річна спортсменка посідатиме 18 місце, залишаючись першою ракеткою України.

Четверте коло Марти Костюк

Останній місяць у Костюк вийшов невдалим. Їй не вдалося захистити більшу частину очок за минулорічні фінал у Сан-Дієго та півфінал в Індіан-Веллсі, тому в рейтингу вона відкотилася у кінець першої тридцятки. У Маямі минулого сезону Марта не виступала.

Жереб, як і в Індіан-Веллсі, був прихильним до українки. Правда, вже у другому колі (перше вона, як і Світоліна, пропускала через посів) Костюк із серйозними труднощами пройшла австралійку Кімберлі Біррелл, що останнім часом помітно прогресує.

Зате у третьому раунді Марта порадувала українських уболівальників, познущавшись із росіянки Анни Блінкової. Познущавшись у всіх сенсах цього слова, подавши на матч-пойнті ейс з руки, відео якого миттєво стало вірусним у соцмережах.

Ice cold ace: Ukrainian tennis star Marta Kostyuk wraps up her victory over Russian Anna Blinkova at the Miami Open today with an underarm ace serve pic.twitter.com/E8KrHvdnmw — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) March 23, 2025

Перша по-справжньому серйозна суперниця у Маямі, як в Індіан-Веллсі Чжен Ціньвень, стала для Костюк останньою. Четверта ракетка світу Джессіка Пегула впевнено перемогла українку.

В матчі з американкою Марта страждала від болю в попереку і брала медичний тайм-аут. Залишається сподіватися, що травма не є серйозною.

Менше, ніж за два тижні, Костюк та Світоліній доведеться грати матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти збірних Польщі та Швейцарії. Хочеться, щоб дві наші перші ракетки підійшли до турніру в Радомі у доброму здоров’ї.

Ястремська, Калініна, Стародубцева

Даяні Ястремській не пощастило натрапити на Бенчич уже в першому колі, перед Світоліною. 24-річна українка, програвши перший сет, розгромила суперницю в другому, а в третьому вела 5:3 і подавала на матч. Проте програла чотири гейми поспіль і "відзначилась" ще попередженням за кидання ракетки.

Як наслідок, у новій редакції жіночого рейтингу Ястремська втратить чотири позиції й стане 46-ю.

Значно гіршими є справи в Ангеліни Калініної. Вона вдруге за місяць поступилася білорусці Вікторії Азаренці, цього разу абсолютно без шансів. За останні 7 ігор в активі Калініної лише одна перемога.

Оскільки минулого сезоні в Маямі вона дійшла до четвертого кола, попутно сенсаційно перемігши Аріну Сабалєнку, то зараз Ангеліна опуститься вже в кінець сьомого десятку рейтингу.

Здається, намітився вихід із кризи в Юлії Стародубцевої. До турніру в Маямі з жовтня в неї було всього дві перемоги за 13 матчів. На Miami Open українка нарешті виграла два матчі кваліфікації, а в першому колі основи була близькою до перемоги над чотириразовою чемпіонкою турнірів Grand Slam Наомі Осакою.

Юлія Стародубцева Getty images

Стародубцева проводила хороший матч проти грізної опонентки аж до рахунку 6:3, 4:2, після чого навіть по картинці стало помітно, як в неї затремтіли руки від близькості несподіваного успіху. І перемога перетворилася на поразку. Шкода, але є, від чого відштовхуватися.

Чергова "нейтральна" перемога

Третій "тисячник" поспіль титул неодмінно дістається комусь із представниць країн-агресорок. У Дубаї та Індіан-Веллсі це була росіянка Мірра Андрєєва, володаркою трофею в Маямі стала білоруска Аріна Сабалєнка.

Можна сказати, що вона перемогла у домінуючому стилі, адже за весь турнір не програла жодного сету, незважаючи на те, що зустрічатися довелося з трьома представницями топ-10. Ані Чжен Ціньвень, ані Жасмін Паоліні, ані Джессіка Пегула серйозних шансів на успіх не мали. Коли не допомагала своя подача, білоруска знищувала суперниць на прийомі.

В результаті перевага Сабалєнки над Ігою Швьонтек у рейтингу перевалила за три тисячі очок. Вона зараз уже більша, ніж у тимчасово дискваліфікованого Сіннера над переслідувачами у чоловіків. І це сумно.

Що стосується другої фіналістки, четвертої ракетки світу Джессіки Пегули, то її варто визнати в Маямі улюбленицею фортуни. До вирішального матчу на її шляху не зустрілася жодна представниця жіночої топ-20. При цьому три матчі з п’яти завершувалися у трьох сетах. Зрозуміло, що на Сабалєнку сил уже не вистачило.

Джессіка Пегула Getty images

Господарки кортів

Американки другий турнір поспіль нічим не вразили. Якщо в Індіан-Веллсі найкращою з них стала Медісон Кіз, яка дісталася до півфіналу, то у Маямі за всіх віддуватися довелося Пегулі. Окрім неї, ніхто з представниць США не пройшов далі четвертого кола.

Минулорічна переможниця Miami Open Даніель Коллінз програла в 1/8 фіналу Сабалєнці.

Чемпіонці «тисячника» в Досі Аманді Анісімовій можна подякувати за виграш у третьому колі у Мірри Андрєєвої. Вже у наступному раунді американка поступилася Еммі Радукану.

Мабуть, варто вже казати про повноцінну кризу в грі третьої ракетки світу Коко Гофф. Якщо на Близькому Сході вона ніколи добре не виступала, то домашні турніри зазвичай проводила якісно.

В Інідан-Веллсі та Маямі 21-річна американка завершувала свій шлях у четвертому колі, програючи не найкращим тенісисткам світу: Белінді Бенчич та Магді Лінетт відповідно.

Можливо, це нормальна ситуація для тенісистки, яка розкрилася у зовсім юному віці, і криза виявиться недовгою.

Прорив турніру

До турніру в Маямі вболівальники, які не дуже уважно стежать за тенісом, могли не знати прізвища Еала. Адже 19-річна філіппінка раніше ніколи не входила у першу сотню жіночого рейтингу і не мала серйозних перемог. Українські любителі тенісу можуть хіба пам’ятати її успіх у першому колі минулорічного мадридського «тисячника» у грі проти Лесі Цуренко.

Проте несподіваним персонажем Александру Еалу насправді назвати складно. Неочікуваним є її успіх на конкретному турнірі. Однак він здавався справою часу. Випускниця академії Надаля, чемпіонка трьох юніорських турнірів Grand Slam рано чи пізно повинна була вистрілити.

Постріл вийшов дуже гучним, але він міг взагалі не відбутися.

Можливість виступити у Маямі Еала отримала завдяки агенції IMG, з якою має контракт. Ця компанія є власником турніру Miami Open, тож щороку надає вайлд-кард своїм перспективним молодим гравцям. У 2025-му свій шанс отримала молода філіппінка.

Александра Еала Getty images

140 ракетка світу Еала послідовно обіграла трьох переможниць дорослих «шоломів»: Єлену Остапенко, Медісон Кіз та Ігу Швьонтек. Дві останніх – представниці топ-5 жіночого рейтингу. До півфіналу філіппінка дійшла з тейпами ледь не на всіх частинах тіла, але навіть у змученому стані дала справжній бій Пегулі.

Еалі трохи пощастило, що перед матчем з нею в 1/8 фіналу знялася Паула Бадоса, однак її заслуг це не зменшує. Юна спортсменка з понеділка увірветься в середину восьмого десятку рейтингу.

Важко казати про прорив стосовно сьомої ракетки світу, але згадати про неї варто. Жасмін Паоліні стала головною несподіванкою минулого сезону. Італійка, яка ніколи не заходила до топ-20, у 28 років раптом створила справжній фурор, дійшовши до фіналів на Вімблдоні та Ролан Гаррос.

Цього сезону до змагання у Маямі Паоліні на жодному турнірі не могла виграти більше двох матчів поспіль. Багато хто, включно з автором цих рядків, прогнозували їй швидке падіння. Проте на Miami Open італійка дісталася аж до півфіналу.

Так, їй серйозно пощастило з сіткою, адже найскладнішою суперницею за перші чотири матчі стала вищезгадана Наомі Осака, а в півфіналі Сабалєнка не залишила Паоліні шансів. Наступні турніри повинні будуть дати відповідь стосовно перспектив 29-річної італійки.

Що далі?

Наступного тижня найцікавішою тенісною подією у жінок стане турнір серії WTA 500 в американському Чарльстоні, перший цього сезону на ґрунті. З українок там виступить Ангеліна Калініна.

А з 10 по 12 квітня у польському Радомі пройде кваліфікація Кубку Біллі Джин Кінг. Збірна України з двома нашими першими ракетками у складі побореться з командами Польщі та Швейцарії за єдину путівку до фіналу.