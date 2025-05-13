Він ламає людей: наступний суперник Богачука похвалив українця

Американський боксер Майкл Фокс (24-4, 5 КО) похвалив свого наступного суперника українця Сергія Богачука (24-2, 23 KO). Він вважає, що Богачук дуже агресивний боксер.

Про це Фокс заявив у коментарі для BoxingScene.

"Я спробую забрати його момент. Мене не турбують його почуття.

Я думаю, Богачук намагається зламати тебе. Він не нокаутує людей. З часом він ламає тебе, наступаючи. Він завжди намагається прискорити темп.

Він хоче бійки. Та найкраще дотримуватися свого плану. Роби те, що я зазвичай роблю, інакше ми почнемо грати за його правилами", – сказав Фокс.