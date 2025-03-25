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Світоліна та Костюк заробили на турнірі в Маямі більше 100 тисяч доларів

Станіслав Матусевич — 25 березня 2025, 20:41
Світоліна та Костюк заробили на турнірі в Маямі більше 100 тисяч доларів
Еліна Світоліна
Getty images

Визначилися суми призових українських тенісисток за турнір серії WTA 1000 Miami Open в американському Маямі.

Найбільше заробили Еліна Світоліна та Марта Костюк – по $103,225.

Перша ракетка України дісталася до 1/8 фіналу, де поступилася Ізі Швьонтек. Костюк завершила змагання в Маямі на тій самій стадії, програвши Джессіці Пегулі.

Для порівняння з найвищими призовими, дохід чемпіонки турніру складе $1,124,380.

Троє інших українських тенісисток у Маямі виступили менш вдало.

Так, Юлія Стародубцева подолала кваліфікацію, а на старті основної сітки не змогла дотиснути Наомі Осаку. Даяна Ястремська поступилася Белінді Бенчич, а Ангеліна Калініна була розгромлена Вікторією Азаренкою.

Стародубцева, Ястремська та Калініна за поразки у першому колі отримають кожна по $23,760.

Нагадаємо, що напередодні в Маямі визначилися чвертьфінальні пари в жіночому одиночному розряді.

Ангеліна Калініна Марта Костюк Еліна Світоліна Даяна Ястремська Юлія Стародубцева Miami Open WTA 1000

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