Світоліна та Костюк заробили на турнірі в Маямі більше 100 тисяч доларів
Визначилися суми призових українських тенісисток за турнір серії WTA 1000 Miami Open в американському Маямі.
Найбільше заробили Еліна Світоліна та Марта Костюк – по $103,225.
Перша ракетка України дісталася до 1/8 фіналу, де поступилася Ізі Швьонтек. Костюк завершила змагання в Маямі на тій самій стадії, програвши Джессіці Пегулі.
Для порівняння з найвищими призовими, дохід чемпіонки турніру складе $1,124,380.
Троє інших українських тенісисток у Маямі виступили менш вдало.
Так, Юлія Стародубцева подолала кваліфікацію, а на старті основної сітки не змогла дотиснути Наомі Осаку. Даяна Ястремська поступилася Белінді Бенчич, а Ангеліна Калініна була розгромлена Вікторією Азаренкою.
Стародубцева, Ястремська та Калініна за поразки у першому колі отримають кожна по $23,760.
Нагадаємо, що напередодні в Маямі визначилися чвертьфінальні пари в жіночому одиночному розряді.