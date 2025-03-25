Світоліна та Костюк заробили на турнірі в Маямі більше 100 тисяч доларів

Визначилися суми призових українських тенісисток за турнір серії WTA 1000 Miami Open в американському Маямі.

Найбільше заробили Еліна Світоліна та Марта Костюк – по $103,225.

Перша ракетка України дісталася до 1/8 фіналу, де поступилася Ізі Швьонтек. Костюк завершила змагання в Маямі на тій самій стадії, програвши Джессіці Пегулі.

Для порівняння з найвищими призовими, дохід чемпіонки турніру складе $1,124,380.

Троє інших українських тенісисток у Маямі виступили менш вдало.

Так, Юлія Стародубцева подолала кваліфікацію, а на старті основної сітки не змогла дотиснути Наомі Осаку. Даяна Ястремська поступилася Белінді Бенчич, а Ангеліна Калініна була розгромлена Вікторією Азаренкою.

Стародубцева, Ястремська та Калініна за поразки у першому колі отримають кожна по $23,760.

Нагадаємо, що напередодні в Маямі визначилися чвертьфінальні пари в жіночому одиночному розряді.