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Дюрант обрав команду, в якій хоче продовжити кар'єру

Руслан Травкін — 13 травня 2025, 14:30
Дюрант обрав команду, в якій хоче продовжити кар'єру
Кевін Дюрант
NBA

Зірка Фінікс Санз Кевін Дюрант дуже зацікавлений у переході в Хьюстон Рокетс.

Про це повідомляє The Athletic.

Представники Рокетс відносяться до такого з певними побоюваннями через вік баскетболіста. У вересні Кевіну виповниться 37 років.

Раніше повідомлялося, що Фінікс в майбутнє міжсезоння може розглянути варіанти з обміном Кевіна.

Цього сезону Дюрант набирав у середньому 26,6 очка, 6,0 підбирань та 4,2 результативні передачі за Санз, при цьому його показник влучності з гри становив 52,7%, триочкових – 43,0%.

Рокетс пробилися у плейоф, однак у першому раунді поступилися Голден Стейт Уорріорз.

Раніше була інформація, що Маямі спробує виміняти Дюранта за солідний пакет активів. 

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