Дюрант обрав команду, в якій хоче продовжити кар'єру
Кевін Дюрант
NBA
Зірка Фінікс Санз Кевін Дюрант дуже зацікавлений у переході в Хьюстон Рокетс.
Про це повідомляє The Athletic.
Представники Рокетс відносяться до такого з певними побоюваннями через вік баскетболіста. У вересні Кевіну виповниться 37 років.
Раніше повідомлялося, що Фінікс в майбутнє міжсезоння може розглянути варіанти з обміном Кевіна.
Цього сезону Дюрант набирав у середньому 26,6 очка, 6,0 підбирань та 4,2 результативні передачі за Санз, при цьому його показник влучності з гри становив 52,7%, триочкових – 43,0%.
Рокетс пробилися у плейоф, однак у першому раунді поступилися Голден Стейт Уорріорз.
Раніше була інформація, що Маямі спробує виміняти Дюранта за солідний пакет активів.