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Результати не зовсім такі, про які я мріяла: Костюк оцінила виступи на двох турнірах у США

Богдан Войченко — 29 березня 2025, 09:51
Результати не зовсім такі, про які я мріяла: Костюк оцінила виступи на двох турнірах у США
Марта Костюк з тренером
Instagram

Друга ракетка України Марта Костюк дала оцінку своїм виступам на двох турнірах у США.

Про це тенісистка розповіла в соцмережах, зробивши відповідний допис.

"Теніс мав свої злети й падіння але їжа? Ніколи не підводила.

Цей американський тур був… насиченим. Результати не зовсім такі, про які я мріяла, але я віддала все, що мала, – і поки що цього достатньо.

А поза кортом? Відчуття зірки Мішлен. Молочний чай з бергамотом. Кілька криз ідентичності. Шокуюча кількість часу, витраченого на малювання пальм. Мандер процвітав. Я вижила. І якось нам вдавалося з’являтися щодня.

У мене чудова команда, яка допомагає зберігати хоч якусь тверезість розуму, і я справді вірю, що все, що зараз іде не так, просто звільняє місце для кращого. А поки що – тренуємося, сміємося, добре їмо.

Дякую, Індіан-Веллс і Маямі – ви кинули мені виклик, дали багато відчути… і багато з’їсти", – написала Марта.

Нагадаємо, в Індіан-Веллсі українка вилетіла в 1/8 турніру, програвши Цінь Вен Чжен.

На WTA 1000 Miami Open Костюк поступилася четвертій ракетці світу Джессіці Пегулі, вибувши на аналогічній стадії.

Раніше стало відомо, скільки Марта заробила за виступ на турнірі в Маямі.

Марта Костюк теніс

Марта Костюк

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