Результати не зовсім такі, про які я мріяла: Костюк оцінила виступи на двох турнірах у США

Друга ракетка України Марта Костюк дала оцінку своїм виступам на двох турнірах у США.

Про це тенісистка розповіла в соцмережах, зробивши відповідний допис.

"Теніс мав свої злети й падіння – але їжа? Ніколи не підводила.

Цей американський тур був… насиченим. Результати не зовсім такі, про які я мріяла, але я віддала все, що мала, – і поки що цього достатньо.

А поза кортом? Відчуття зірки Мішлен. Молочний чай з бергамотом. Кілька криз ідентичності. Шокуюча кількість часу, витраченого на малювання пальм. Мандер процвітав. Я вижила. І якось нам вдавалося з’являтися щодня.

У мене чудова команда, яка допомагає зберігати хоч якусь тверезість розуму, і я справді вірю, що все, що зараз іде не так, просто звільняє місце для кращого. А поки що – тренуємося, сміємося, добре їмо.

Дякую, Індіан-Веллс і Маямі – ви кинули мені виклик, дали багато відчути… і багато з’їсти", – написала Марта.