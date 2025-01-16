100 перемог Світоліної на Grand Slam: від Опранді до Доулхайд, із позначкою від Козлової

Еліна Світоліна продовжує переписувати рекорди

Сьогодні вночі, 16 січня, українка Еліна Світоліна вийшла до третього кола Australian Open-2025 (АО), обігравши американку Керолайн Доулхайд – 6:1, 6:4.

Для українки це 12-й у кар'єрі АО, і лише двічі тенісистка завершувала турнір раніше 3 кола.

У рік дебюту в далекому 2013 році Світоліна поступилася в першому колі, та й багато в чому через нещадний жереб – німкеня Ангелік Кербер тоді була на ходу і мала п'ятий номер посіву. А у 2016-му – поступилася Ноамі Осаці у двох сетах у матчі другого кола.

З часом Світоліна стане однією з найстабільніших гравчинь туру, а її вхід у великі турніри – зразковим. Наприклад, на Ролан Гаррос має 11 перемог у 11 матчах першого раунду.

Вікторія в матчі з Долухайд стала для Світоліної 100-й у кар'єрі на мейджорах. Хоча формально – 101-ю. На РГ-2019 український матч другого кола між Світоліною та Козловою не відбувся через хворобу Катерини. Еліна пройшла в 1/16 фіналу withdrawal Каті. технічні перемоги у футболі (3:0) чи гандболі (10:0) йдуть у залік переможних матчів, то у тенісі, як виявилося, до реєстру їх вносити не слід.

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Логічно спитати, чому? Адже очки та призові за "технар" нараховуються у повному обсязі. Утім, WTA, АТР і в цьому питанні чітко дотримуються принципу – немає матчу, немає перемоги, а є "лише" вихід у наступний раунд.

Подібні відмови – нечасте явище на мейджорах. За участю українських тенісистів – згаданий випадок взагалі, поки що єдиний в історії ГС. Найчастіше, навіть у разі травми чи хвороби, гравець намагається хоч почати поєдинок і вже потім викидає білий прапор.

Крім того, реєстри найуспішніших тенісистів за кількістю перемог на "Великих шоломах" не публікуються у відкритих джерелах.

Наш сайт віднедавна систематично публікує статистичні викладки або спостереження виключно в українському розрізі. І підходячи до круглої, 100-ї перемоги Світоліної, яка виглядає через обрій, є сенс позначити ті "+1", які ми наполегливо приписуємо до офіційних цифр.

Українські тенісисти за кількістю перемог в основній сітці турнірів Grand Slam

1. Еліна Світоліна – 100 (+1);

2. Андрій Медведєв – 60 (+3 у складі СНД);

3. Леся Цуренко – 38 ;

4. Олександр Долгополов - 34 ;

5. Катерина Бондаренко – 29 ;

6. Олена Бондаренко – 26 ;

6. Марта Костюк – 27 ;

8. Сергій Стаховський - 24 ;

9. Даяна Ястремська - 19 ;

10. Тетяна Перебийніс - 12 ;

10. Юлія Вакуленко - 12 ;

P.S. Дані станом на 16 січня 2025 року.

А крапки над "i" у питанні рахувати чи не рахувати технічну перемогу розставила сама Світоліна, репостнувши у своєму акаунті Instagram пост сторінки Ролан Гаррос про факт її 60-ї перемоги, здобутої на мейджорах. Тоді Еліна у першому колі змусила зачохлити ракетку Варвару Грачову.

У тому ж розіграші, на РГ-2020, одеситка дійшла до чвертьфіналу, а її перемога над Каролін Гарсія стала знаковою у нашій сьогоднішній темі – 63-ю у кар'єрі та дозволила зрівнятися за кількістю перемог з Андрієм Медведєвим. Рекорд, який застовпився нашою легендою на АО-2001, у ті роки здавався вічним. Поки не прийшла Еліна і через 20 років не переписала майже всі національні орієнтири.

Оскільки подібні теми в українському сегменті раніше не досліджувалися, дозволимо собі проговорити, що Медведєв 60 перемог зі своїх 63 здобув під прапором України і ще три, на РГ-1992, у складі СНД. На той час ми вже були незалежною державою, але ще не встигли узаконити національну федерацію. Повноважний "синьо-жовтий" дебют відбувся на АТ-1993.

Повторюючись про відсутність у нашій країні подібних реєстрів, зазначимо, що зокрема англомовна Вікіпедія помилково вказує на наявність 64 перемог у Медведєва, приписуючи йому ту, про яку мріяла вся Україна – у фіналі РГ-1999. Прорахунок з'явився 20 років тому, не був відкорегований ще п'ять років тому, коли ми скрупульозно перевіряли ще раз дані з багатьох джерел, і по сьогодні залишається невірним.

Еліна зрівнялася з Медведєвим, а обігнати його вдалося лише за пів року. Усе через COVID-19, що бушував на той час і повністю скасував Вімблдон-2020, а від поїздки до Нью-Йорка того року українська тенісистка вирішила відмовитися.

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Історичний рубіж підкорився на залізному для Еліни етапі – першому колі АТ у 2021 році, коли під вогонь потрапила чешка Маріе Боузкова. З того моменту її рекорд лише оновлювався.

До речі, згадаєте прем'єрну перемогу Світоліної на мейджорах?

Так-так, не найлегше питання для квіза, якщо не скористатися підказками. Дивно, але для автора все було наче вчора. Все тому, що чудова історія народилася у мене на очах далекого 2013 року: на паризькій глині 18-річна Еліна за підтримки батьків і під керівництвом француза Себастьяна Маттьє в трьох сетах поклала на лопатки Роміну Опранді , яка на той момент стояла в топ-40!

Мало того – я привіз із Парижа розгорнуте інтерв'ю, яке ми зробили одразу після матчу у пресцентрі комплексу "РГ" і було опубліковано на друкованих сторінках газети "Команда".

Хто б міг тоді подумати, що Еліна, яка стояла наприкінці першої сотні, через 12 років, у 2025-му, назбирає 100(!) таких перемог?

А як власне виглядає еліта клубу "100"?

На основі даних із неофіційних джерел – закордонних колег – ми скомпонували топреєстр і публікуємо топ-10, яка останніми роками не видозмінювалася.

1. Серена Вільямс - 367 ;

2. Мартіна Навратілова - 306 ;

3. Кріс Еверт - 299 ;

4. Штеффі Граф - 278 + 2;

5. Венус Вільямс - 271 + 1;

6. Аранча Санчес-Вікаріо – 210 +2;

7. Ліндсей Девенпорт - 198 ;

8. Марія Шарапова – 197 +1;

9. Моніка Селеш – 180 +1;

10. Кончіта Мартінес – 174 .

З чинних тенісисток підбирається до чільної десятки Вікторія Азаренка (163, 12 місце). До речі, її поразка в першому колі АТ-2025 не дозволила піднятися на 11-й рядок, де зі 164 перемогами розташувалася Габріела Сабатіні.

Щодо технічних перемог, то лідерами тут є тенісистки, які виступали до Відкритої ери, коли теніс не приносив прямих фінансових винагород. Очолює групу француженка Сімон Матьє (1926-1946), на честь якої названо третій за статусом корт комплексу "Ролан Гаррос". На її рахунку 5 проходів "на іксі" плюс 86 "чистих" перемог.

Яке місце посідає у цьому реєстрі Світоліна?

За останні два роки Еліна залишила позаду безліч відомих тенісіток.

Флавія Пеннетта (80), Маріон Бартолі (80), Слоан Стівенс (82), Аї Сугіяма (84), Гарбіньє Мугуруса (86), Кароліна Плішкова (88), На Лі (90), Саманта Стосур (94), зірки 90-х Аманда Кетцер (96) та Анке Хубер (96) залишилися позаду.

Еліна зайшла до топ-50 світового реєстру за цим показником, але як сказала героїня сьогоднішнього матеріалу в інтерв'ю нашому виданню, її мета у цих перегонах – не просто досягти позначки 100+ перемог, а обігнати власного чоловіка. Гаель Монфіс на АО-2025 виграв перші два матчі та має 127 перемог, а це означає, що Еліна має намір ще не раз нас приємно здивувати.