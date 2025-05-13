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Манчестер Юнайтед відмовиться від параду в разі перемоги у Лізі Європи

Володимир Максименко — 13 травня 2025, 14:46
Манчестер Юнайтед відмовиться від параду в разі перемоги у Лізі Європи
Manchester United

Манчестер Юнайтед визначився із планами щодо подальших дій у разі перемоги в Лізі Європи.

Про це повідомляє Talkport.

"Манкуніаці" вирішили відмовитись від ідеї проведення чемпіонського параду, а натомість влаштують барбекю на базі в Керрінгтоні.

Повідомляється, що це рішення – частина тих мір, які спрямовані на скорочення клубних витрат. До того ж футболістам МЮ буде надано всього два безкоштовних квитки на фінальний поєдинок з Тоттенгемом.

Нагадаємо, фінал Ліги Європи зі "шпорами" відбудеться 21 травня о 22:00 за київським часом. Прийматиме поєдинок стадіон "Сан-Мамес" у Більбао.

Раніше Рубен Аморім розповів, за якої умови він достроково може залишити Манчестер Юнайтед.

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