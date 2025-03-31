Світоліна – у двадцятці найкращих, Костюк піднялася на 5 рядків в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 31 березня, жіноча асоціація тенісу WTA оновила свій рейтинг. Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на 4 позиції й увійшла до двадцятки найкращих.

Чільна п'ятірка рейтингу не зазнала змін. Білоруска Аріна Сабалєнка завдяки перемозі на турнірі в Маямі зміцнила свою перевагу над полькою Ігою Швьонтек до трьох тисяч очок. Третьою, попри невдалий виступ у Маямі, продовжує залишатися 21-річна американка Коко Гофф.

Зміни сталися у другій половині першої десятки. Півфіналістка Miami Open італійка Жасмін Паоліні посунула з шостого рядка "нейтралку" Мірру Андрєєву. Єлена Рибакіна з Казахстану не змогла захистити очки за минулорічний фінал у Маямі й тепер знаходиться на межі вильоту з топ-10.

Залишила десятку американка Емма Наварро, її місце заняла іспанка Паула Бадоса.

Заслуговує на увагу стрибок на 75-ту зі 140 сходинки сенсаційної півфіналістки Маямі філіппінки Александри Еали. Відзначимо також 72 позицію, найкращу в кар'єрі, уродженки Києва, а нині німкені Єви Лис.

Серед українок, як уже зазначалося, найкращою є Еліна Світоліна. Вихід у четверте коло в Маямі допоміг їй піднятися на 18 місце рейтингу.

Марті Костюк такий самий результат на Miami Open дозволив відіграти 5 позицій і розміститись на 24 сходинці.

Даяна Ястремська втратила 4 місця й зараз йде 46-ю.

Найбільшого падіння з українок у найкращій сотні зазнала Ангеліна Калініна. Вона у Маямі поступилася у першому колі, а торік доходила до 1/8 фіналу. Калініній у підсумку не вдалося захистити 110 очок, вона опустилася на 13 позицій і наразі 68-ма.

Юлія Стародубцева нарешті змогла виграти два матчі поспіль. Сталося це у кваліфікації турніру в Маямі, і допомогло піднятися на 5 рядків, до 103 місця.

У Дар'ї Снігур зміни мінімальні, Анастасія Соболєва залишила топ-200.

Рейтинг WTA:

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 10541; (2). Іга Швьонтек (Польща) – 7470; (3). Коко Гофф (США) – 6063; (4) Джессіка Пегула (США) – 5796; (5). Медісон Кіз (США) – 4949; (7). Жасмін Паоліні (Італія) – 4843; (6). Мірра Андрєєва (-) – 4775; (9). Чжен Ціньвень (Китай) – 4135; (11). Паула Бадоса (Іспанія) – 3821; (8). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 3808;

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18 (22). Еліна Світоліна (Україна) – 2240;

24 (29). Марта Костюк (Україна) – 1805;

46 (42). Даяна Ястремська (Україна) – 1229;

68 (55). Ангеліна Калініна (Україна) – 962;

103 (108). Юлія Стародубцева (Україна) – 711;

136 (137). Дар'я Снігур (Україна) – 536;

207 (197). Анастасія Соболєва (Україна) – 350.

Нагадаємо, що у фіналі турніру в Маямі Аріна Сабалєнка перемогла Джессіку Пегулу з рахунком 7:5, 6:2.