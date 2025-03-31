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Світоліна – у двадцятці найкращих, Костюк піднялася на 5 рядків в оновленому рейтингу WTA

Станіслав Матусевич — 31 березня 2025, 08:15
Світоліна – у двадцятці найкращих, Костюк піднялася на 5 рядків в оновленому рейтингу WTA
Еліна Світоліна
Getty images

У понеділок, 31 березня, жіноча асоціація тенісу WTA оновила свій рейтинг. Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на 4 позиції й увійшла до двадцятки найкращих.

Чільна п'ятірка рейтингу не зазнала змін. Білоруска Аріна Сабалєнка завдяки перемозі на турнірі в Маямі зміцнила свою перевагу над полькою Ігою Швьонтек до трьох тисяч очок. Третьою, попри невдалий виступ у Маямі, продовжує залишатися 21-річна американка Коко Гофф.

Зміни сталися у другій половині першої десятки. Півфіналістка Miami Open італійка Жасмін Паоліні посунула з шостого рядка "нейтралку" Мірру Андрєєву. Єлена Рибакіна з Казахстану не змогла захистити очки за минулорічний фінал у Маямі й тепер знаходиться на межі вильоту з топ-10.

Залишила десятку американка Емма Наварро, її місце заняла іспанка Паула Бадоса.

Заслуговує на увагу стрибок на 75-ту зі 140 сходинки сенсаційної півфіналістки Маямі філіппінки Александри Еали. Відзначимо також 72 позицію, найкращу в кар'єрі, уродженки Києва, а нині німкені Єви Лис.

Серед українок, як уже зазначалося, найкращою є Еліна Світоліна. Вихід у четверте коло в Маямі допоміг їй піднятися на 18 місце рейтингу.

Марті Костюк такий самий результат на Miami Open дозволив відіграти 5 позицій і розміститись на 24 сходинці.

Даяна Ястремська втратила 4 місця й зараз йде 46-ю.

Найбільшого падіння з українок у найкращій сотні зазнала Ангеліна Калініна. Вона у Маямі поступилася у першому колі, а торік доходила до 1/8 фіналу. Калініній у підсумку не вдалося захистити 110 очок, вона опустилася на 13 позицій і наразі 68-ма.

Юлія Стародубцева нарешті змогла виграти два матчі поспіль. Сталося це у кваліфікації турніру в Маямі, і допомогло піднятися на 5 рядків, до 103 місця.

У Дар'ї Снігур зміни мінімальні, Анастасія Соболєва залишила топ-200.

Рейтинг WTA:

  1. (1). Аріна Сабалєнка (-) – 10541;
  2. (2). Іга Швьонтек (Польща) – 7470;
  3. (3). Коко Гофф (США) – 6063;
  4. (4) Джессіка Пегула (США) – 5796;
  5. (5). Медісон Кіз (США) – 4949;
  6. (7). Жасмін Паоліні (Італія) – 4843;
  7. (6). Мірра Андрєєва (-) – 4775;
  8. (9). Чжен Ціньвень (Китай) – 4135;
  9. (11). Паула Бадоса (Іспанія) – 3821;
  10. (8). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 3808;

...

18 (22). Еліна Світоліна (Україна) – 2240;

24 (29). Марта Костюк (Україна) – 1805;

46 (42). Даяна Ястремська (Україна) – 1229;

68 (55). Ангеліна Калініна (Україна) – 962;

103 (108). Юлія Стародубцева (Україна) – 711;

136 (137). Дар'я Снігур (Україна) – 536;

207 (197). Анастасія Соболєва (Україна) – 350.

Нагадаємо, що у фіналі турніру в Маямі Аріна Сабалєнка перемогла Джессіку Пегулу з рахунком 7:5, 6:2.

Ангеліна Калініна Марта Костюк Рейтинг WTA Еліна Світоліна Анастасія Соболєва Даяна Ястремська Єлєна Рибакіна Медісон Кіз Іга Швьонтек Джессіка Пегула Юлія Стародубцева Коко Гофф Miami Open Міра Андрєєва Жасмін Паоліні Паула Бадоса Чжен Ціньвень Дар'я Снігур Аріна Сабалєнка

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