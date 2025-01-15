Костюк дуже швидко впоралася з Німаєр у другому колі Australian Open-2025
У середу, 15 січня, перша ракетка України Марта Костюк зіграла свій матч другого кола одиночного розряду Australian Open-2025.
Опоненткою 22-річної українки була 93-тя ракетка світу німкеня Юле Німаєр.
На відміну від попередньої гри, цього разу Костюк виступила блискуче.
У першій частині першого сету Марта майже нічого не дозволила своїй суперниці, дуже швидко довівши рахунок до 5:0. І хоча три наступні гейми залишилися за Німаєр, Костюк закрила сет 6:3.
Ще краще справи в українки йшли у сеті №2, у якому Німаєр програла усі свої подачі. Марта зробила три брейк-пойнти, виграла три свої гейми, забрала сет, матч та путівку до третього кола турніру.
Australian Open-2025
Мельбурн, Австралія, хард
1/64 фіналу, жінки, одиночний розряд
Призовий фонд: $59,8 млн
15 січня
Марта Костюк (Україна) – Юле Німаєр (Німеччина) 6:3, 6:0
У наступному раунді Марта Костюк зіграє з переможницею протистояння Паули Бадоси та Талії Гібсон.
Нагадаємо, що Костюк також виступатиме у парному розряді, створивши тандем з румункою Габріелою Русе. Завтра, 16 січня, вони зустрінуться з австралійками Дестені Аява та Меддісон Інгліс.
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з підсумками виступів українських тенісисток під час минулого ігрового дня Australian Open-2025.