Світоліна впевнено переграла Доулхайд та вийшла у третє коло Australian Open
Українська тенісистка Еліна Світоліна (27) здобула впевнену перемогу над представницею США Керолайн Доулхайд (83) та вийшла у третє коло Australian Open-2025.
Матч тривав 1 годину 15 хвилин та завершився з рахунком 2:0 (6:1, 6:4).
Світоліна провела бездоганний перший сет, виконавши три подачі навиліт та реалізувавши два брейк-пойнти. Окрім того, Еліна припустилась лише однієї подвійної помилки.
Другий сет видався більш рівним, в якому суперниці зробили по чотири подачі навиліт та реалізували однакову кількість брейк-пойнтів – п'ять. Втім, Світоліна була точнішою за Доулхайд та пробилась у наступне коло змагання.
Зазначимо, що ця перемога стала сотою для Світоліної в усіх турнірах Grand Slam.
Australian Open-2025
Мельбурн, Австралія, хард
1/32 фіналу, жінки, одиночний розряд
Призовий фонд: $59,8 млн доларів
Еліна Світоліна (Україна) – Керолайн Доулхайд (США) 2:0 (6:1, 6:4)
Зазначимо, що Доулхайд виступає на професійному рівні з 2017 року, а у 2023 році стала 43-ю ракеткою світу – найкращий рейтинг в кар'єрі.
Нагадаємо, у першому колі Australian Open Світоліна здолала представницю Румунії Сорану Кирстю.
У наступному раунді українка зустрінеться із переможницею пари Сарасуа – Паоліні.
Раніше у третє коло Australian Open-2025 пробилась Даяна Ястремська.