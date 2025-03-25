Костюк не змогла обіграти Пегулу в 1/8 фіналу турніру в Маямі

Марта Костюк поступилася четвертій ракетці світу Джессіці Пегулі зі США у 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.

Американка перемогла за 1 годину 17 хвилин з рахунком 6:2, 6:3.

Перший сет проходив зі значною перевагою Пегули. Достатньо сказати, що за всю партію Костюк виграла усього 3 розіграші на подачі суперниці. Натомість четверта ракетка світу зробила два брейки – 6:2.

У перерві між сетами Костюк взяла медичний таймаут, їй надавали допомогу в підтрибунному приміщенні. Українку турбував поперек.

На старті другої партії Марта героічно відіграла 5 брейк-пойнтів на своїй подачі, після чого несподівано взяла подачу суперниці й ще раз втримала свою – 3:0.

Проте було очевидно, що почувається Костюк недобре: у переході між геймами фізіо знову масажувала їй поперек. Тож наступні шість поспіль виграних геймів Пегулою не варто вважати несподіванкою. Хоча за рахунку 3:4 в Марти був один шанс на брейк.

Half of her hometown 💚@JPegula is into the final eight in Miami after defeating Kostyuk 6-2, 6-3. #MiamiOpen pic.twitter.com/oM1NRx9Cey — wta (@WTA) March 24, 2025

Костюк за гру не подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 1 брейк. На рахунку її суперниці 1 ейс, 2 помилки на подачі та 5 брейків з 19 можливостей.

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Четверте коло, 24 березня

Джессіка Пегула (4, США) – Марта Костюк (29, Україна) 6:2, 6:3

Це була четверта зустріч суперниць, американка попереду 3:1. У наступному колі змагань Пегула зіграє проти Емми Радукану (60, Велика Британія).

Костюк вперше дійшла до четвертого кола на турнірі в Маямі

Нагадаємо, в ніч проти 25 березня матч 1/8 фіналу проведе Еліна Світоліна. Вона зустрінеться з другою ракеткою світу Ігою Швьонтек з Польщі.