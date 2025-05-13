Нідерландський спринтер вирішив продати свою золоту олімпійську медаль

Нідерландський легкоатлет Юджин Омалла вирішив продати свою золоту медаль на аукціоні.

Про це повідомляє HLN.be.

Таке рішення викликало резонанс у публіки. Спортсмен отримані кошти направить на благодійність.

" Значна частина виручених від аукціону коштів буде передана благодійній організації моїх батьків "Дитяча доля надії" (CDHope), яка допомагає дітям в Уганді здобувати освіту та інші ресурси, що забезпечують їм краще майбутнє", – сказав Омалла.

Юджин додав, що іншу частину грошей витратить на свою сім'ю.

" Крім того, виручені кошти будуть використані для забезпечення моєї родини. Боротьба та жертви, на які ми пішли, щоб потрапити на вершину, сформували мене таким чином, що багато людей можуть це не зрозуміти", – додав він.

На Олімпійських іграх 2024 Юджин у складі збірної Нідерландів виграв естафету 4х400 м.

Нагадаємо, його напарниця по збірній Фемке Бол зізналася, що її засмутили порівняння з Міккі Маусом.