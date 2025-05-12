Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Тролінг від Марти: Костюк закричала у відповідь на гарчання Сабалєнки під час матчу в Римі

Богдан Войченко — 12 травня 2025, 23:16
Twitter
Тролінг від Марти: Костюк закричала у відповідь на гарчання Сабалєнки під час матчу в Римі

Матч на турнірі в Римі між Мартoю Костюк і Аріною Сабалєнкою знову перетворився на битву характерів та емоцій.

Під час одного з моментів гри білоруска зберегла брейкпойнт і видала гучне гарчання, настільки гучне, що коментатори навіть пожартували: "Уявляю, як зараз хоче закричати Марта Костюк".

І вже за мить українка зробила це буквально! Вигравши наступний розіграш, Марта відповіла потужним криком "COME ONNNNN!", чим не лише вивільнила емоції, а й показала характер опонентці.

Нагадаємо, напередодні Костюк обіграла ексросіянку Дар'ю Касаткіну (15, Австралія) у другому колі турніру в Римі.

Читайте також :
Фото Назвали Костюк "нацисткою", Касаткіній побажали поразок: росіяни бурхливо відреагували на рукостискання

Після матчу українка вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії потисла руку колишній представниці країни-терориста.

ВІДЕО Марта Костюк теніс Аріна Сабалєнка