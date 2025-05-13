ПСЖ подав до суду на Мбаппе через "репутаційні збитки"

Чемпіон Франції Парі Сен-Жермен подав до суду на свого колишнього футболіста Кіліана Мбаппе та вимагає сплатити суму у майже 100 млн євро.

Про це повідомляє RMC.

Нещодавно Мбаппе зміг довести у суді правомірність вимоги 55 млн євро, на які він претендує від ПСЖ. Тепер адвокати столичного колективу подали не тільки апеляцію (вимогу скасувати рішення від юридичної комісії ПФЛ), а й зустрічний позов.

Він полягає у тому, щоб отримати з форварда 98 мільйонів євро. На думку представників французького гранда, "тактика затягування" гри нашкодила репутації команди.

Нагадаємо, що влітку 2023 року ПСЖ та Мбаппе домовились про відмову футболіста від бонусів за новим контрактом у випадку, якщо він перейде до Реала.

Через рік Кіліан дійсно перейшов до стану "вершкових" на правах вільного агента, але передумав та зажадав отримати від ПСЖ 55 мільйонів євро.

Згодом клуб подав апеляцію, яку програв, але досі намагається оскаржити це рішення суду.

Нагадаємо, Мбаппе став гравцем ПСЖ у 2017 році на правах оренди, а згодом його контракт було викуплено за 180 млн євро.

Раніше повідомлялось, що нападник повторив досягнення Мессі та Суареса в Ель-Класіко.