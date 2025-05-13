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100-мільйоний гравець Реала бойкотував матч з Барселоною та хоче покинути клуб

Станіслав Лисак — 13 травня 2025, 14:25
Родріго Гоес та Вінісус Жуніор
Родріго Гоес та Вінісус Жуніор
Getty Images

Бразильський вінгер мадридського Реала Родріго Гоес, який оцінюється в 100 млн євро на Transfermarkt, має намір покинути клубі у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє видання Marca.

Наразі у клубі є значна проблема з 24-річним бразильським вінгером, який вважає, що його не цінять. У попередньому турі чемпіонату Іспанії проти Барселони гравець не захотів грати саме з цієї причини.

Ситуація з Родріго погіршилася ще після переходу Джуда Беллінгема до команди минулого сезону, коли другою зіркою "вершкових" став саме англієць.

Улітку 2024-го до Реала також приєднався Кіліан Мбаппе і зірковий статус бразильця в команді став ще меншим.

Наразі Родріго розлючений через цю ситуацію, тому що розраховував, що вони з Вінісіусом будуть головними "примами" Реала.

Керівництво мадридців сподівається, що прихід нового головного тренера Хабі Алонсо покращить ситуацію в роздягальні.

Проте трансфер Гоеса після приходу Алонсо все ж ймовірний, адже іспанець більше розраховує на Беллінгема, Мбаппе та Вінісіуса. 24-річним вінгером цікавиться Арсенал, а Реал уже виставив цінник на гравця.

Нагадаємо, що на рахунку Родріго в нинішньому сезоні 10+13 за системою "гол+пас" у 50 матчах за "королівський клуб".

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