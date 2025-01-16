Калініна в тай-брейку вийшла у друге коло Australian Open в парному розряді

Українська тенісистка Ангеліна Калініна в парі з Лучією Бронцетті подолала 1/32 фіналу парного розряду Australian Open, здобувши перемогу над тандемом Ліннет-Олмос.

Поєдинок тривав 2 години 18 хвилин та завершився перемогою українсько-італійської пари з рахунком 2:1 (6:4, 1:6, 7:6 ТБ).

Калініна та Бронцетті провели майже безпомилковий перший сет, виконавши одну подачу навиліт та реалізувавши три брейк-пойнти.

Втім, друга частина матчу виявилась менш вдалою – жодного вдалої подачі навиліт та жодного використаного брейк-пойнта.

Третій сет пройшов на зустрічних курсах, а в тай-брейку перемогу все ж вирвала пара Калініна-Бронцетті.

Нагадаємо, що цей матч мав відбутись вчора, але його було перенесено через несприятливі погодні умови по завершенню першого сету.

В наступному колі на українку та італійку чекає переможець матчу Ламсден/Шишкова – Дабровскі/Раутліфф.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/32 фіналу, жінки, парний розряд

Призовий фонд: $59,8 млн

Магда Ліннет (Польща)/Джуліана Олмос (Мексика) – Лучія Бронцетті (Італія)/Ангеліна Калініна (Україна)

Зазначимо, що раніше Калініна поступилась Жабер в першому колі Australian Open в межах одиночного розряду.

Окрім того, Еліна Світоліна вийшла у третє коло змагання, перегравши Доулхайд.