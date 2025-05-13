Світоліна продовжує боротися за титул: визначилися чвертьфіналістки турніру в Римі

Визначилися усі чвертьфіналістки на турнірі серії WTA 1000 в італійському Римі.

Ними стали: українка Еліна Світоліна (14), Аріна Сабалєнка (1, -), Пейтон Стернс (42, США), Коко Гофф (3, США), Жасмін Паоліні (5, Італія), Чжен Ціньвень (8, Китай), Мірра Андрєєва (7, -), Діана Шнайдер (11, -).

Світоліна впевнено перемогла Даніель Коллінз (35, США).

Сабалєнка у яскравому матчі виявилася сильнішою за нашу Марту Костюк (27). Суперницею першої ракетки світу по чвертьфіналу стане Чжен Ціньвень, яка обіграла Б'янку Андреєску (121, Канада) з рахунком 7:5, 6:1.

Стернс лише на тай-брейку третьої партії змогла дотиснути японку Наомі Осаку – 6:4, 3:6, 7:6(4). Саме американка стане наступною суперницею Світоліної.

Гофф розгромила британку Емму Радукану – 6:1, 6:2. У чвертьфіналі американка зустрінеться з 18-річною Андрєєвою, яка втретє у сезоні здолала Клару Таусон (23, Данія). Рахунок матчу 5:7, 6:3, 6:2.

Паоліні перемогла Альону Остапенко (18, Латвія) – 7:5, 6:2. Італійка за підтримки домашніх уболівальників протистоятиме "нейтральній" Шнайдер, котра не залишила шансів Елізе Мертенс (24, Бельгія) – 6:2, 6:3.

Чвертьфінальні пари турніру Internazionali BNL D`Italia

Еліна Світоліна (Україна) – Пейтон Стернс (США)

Чжен Ціньвень (Китай) – Аріна Сабалєнка (-)

Коко Гофф (США) – Мірра Андрєєва (-)

Жасмін Паоліні (Італія) – Діана Шнайдер (-)

Матчі цієї стадії турніру відбудуться 13-14 травня.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна дала оцінку своїй перемозі над американкою Даніель Коллінз.