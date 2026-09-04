Що потрібно Костюк для дебютного потрапляння до першої десятки рейтингу WTA за підсумками US Open
Українська тенісистка Марта Костюк має шанси вже під час US Open-2026, який триває у Нью-Йорку, вперше в кар’єрі увійти до десятки найкращих тенісисток світу.
Наразі 24-річна киянка є 11-ю ракеткою планети, а її головна конкурентка – американка Аманда Анісімова.
Аналізуємо можливі розклади.
Рейтингові очки в тенісі нараховуються за виступи спортсменів на турнірах протягом останніх 52 тижнів. Відповідно, перед стартом поточного Відкритого чемпіонату США очки, зароблені тенісистками у Нью-Йорку рік тому, були відмінусовані.
Американка Аманда Анісімова, яка в офіційному рейтингу WTA, опублікованому 30 серпня, посідає десяту позицію, торік дійшла до фіналу US Open і тому втратила одразу 1300 очок. Костюк у 2025-му завершила боротьбу в четвертому колі (240 пунктів).
Станом на зараз, після двох зіграних кіл американського мейджору, Марта випереджає Аманду на 507 очок і виходить на 10 сходинку.
Лайв-рейтинг WTA станом на 4 вересня 2026 року
- 10. Марта Костюк (Україна) – 3870;
- 11. Аманда Анісімова (США) – 3363;
- 12. Белінда Бенчич (Швейцарія) – 2935;
- 13. Діана Шнайдер (-) – 2588;
- 14. Вікторія Мбоко (Канада) – 2521;
- 15. Сорана Кирстя (Румунія) – 2354;
- 16. Іва Йович (США) – 2280;
- 17. Александра Еала (Філіппіни) – 2276;
- 18. Наомі Осака (Японія) – 2196;
- 19. Елізе Мертенс (Бельгія) – 2165;
- 20. Жасмін Паоліні (Італія) – 2123;
- 21. Єкатерина Александрова (-) – 2076;
- 22. Медісон Кіз (США) – 2029.
* Становище наведене на момент завершення другого кола US Open
Зазначимо, що з усіх перерахованих вище тенісисток Бенчич і Мбоко не зможуть обійти Костюк, адже перша програла у першому колі US Open, а друга через травму не бере участь у турнірі.
Інші спортсменки, що знаходяться позаду Анісімової, для випередження Марти мають обов'язково на Відкритій першості США брати титул і сподіватися, що українка не дійде до півфіналу. Шанси на таке є мінімальними.
Реальну можливість зберегти своє місце у топ-10 має Аманда. Для цього їй потрібно наступне:
- Якщо Костюк програє в 1/8 фіналу, Анісімова має виходити у півфінал.
- Якщо Костюк програє у чвертьфіналі, Анісімова має виходити в фінал.
- Якщо Костюк програє у півфіналі, Анісімовій все ще достатньо стати фіналісткою.
- Якщо Костюк дістанеться до фіналу, Анісімова має ставати чемпіонкою. Теоретично фінал Костюк – Анісімова є можливим, адже спортсменки знаходяться в різних половинах турнірної сітки, тому зустрітися можуть тільки у вирішальному матчі.
Костюк також продовжує боротьбу у Чемпіонській гонці за потрапляння до вісімки найкращих тенісисток за результатами сезону, які в листопаді боротимуться за трофей Підсумкового турніру в Індіан-Веллсі. Тут Марта посідає дев'яту позицію.
Нагадаємо, що Марта Костюк вийшла в 1/8 фіналу US Open, обігравши у третьому колі "нейтральну" Єкатерину Александрову. Конкурентки українки в боротьбі за топ-10 рейтингу свої матчі третього раунду проведуть пізніше, 4-5 вересня.