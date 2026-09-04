Що потрібно Костюк для дебютного потрапляння до першої десятки рейтингу WTA за підсумками US Open

Українська тенісистка Марта Костюк має шанси вже під час US Open-2026, який триває у Нью-Йорку, вперше в кар’єрі увійти до десятки найкращих тенісисток світу.

Наразі 24-річна киянка є 11-ю ракеткою планети, а її головна конкурентка – американка Аманда Анісімова.

Аналізуємо можливі розклади.

Рейтингові очки в тенісі нараховуються за виступи спортсменів на турнірах протягом останніх 52 тижнів. Відповідно, перед стартом поточного Відкритого чемпіонату США очки, зароблені тенісистками у Нью-Йорку рік тому, були відмінусовані.

Американка Аманда Анісімова, яка в офіційному рейтингу WTA, опублікованому 30 серпня, посідає десяту позицію, торік дійшла до фіналу US Open і тому втратила одразу 1300 очок. Костюк у 2025-му завершила боротьбу в четвертому колі (240 пунктів).

Станом на зараз, після двох зіграних кіл американського мейджору, Марта випереджає Аманду на 507 очок і виходить на 10 сходинку.

Лайв-рейтинг WTA станом на 4 вересня 2026 року

10. Марта Костюк (Україна) – 3870;

11. Аманда Анісімова (США) – 3363;

12. Белінда Бенчич (Швейцарія) – 2935;

13. Діана Шнайдер (-) – 2588;

14. Вікторія Мбоко (Канада) – 2521;

15. Сорана Кирстя (Румунія) – 2354;

16. Іва Йович (США) – 2280;

17. Александра Еала (Філіппіни) – 2276;

18. Наомі Осака (Японія) – 2196;

19. Елізе Мертенс (Бельгія) – 2165;

20. Жасмін Паоліні (Італія) – 2123;

21. Єкатерина Александрова (-) – 2076;

22. Медісон Кіз (США) – 2029.

* Становище наведене на момент завершення другого кола US Open

Зазначимо, що з усіх перерахованих вище тенісисток Бенчич і Мбоко не зможуть обійти Костюк, адже перша програла у першому колі US Open, а друга через травму не бере участь у турнірі.

Інші спортсменки, що знаходяться позаду Анісімової, для випередження Марти мають обов'язково на Відкритій першості США брати титул і сподіватися, що українка не дійде до півфіналу. Шанси на таке є мінімальними.

Реальну можливість зберегти своє місце у топ-10 має Аманда. Для цього їй потрібно наступне:

Якщо Костюк програє в 1/8 фіналу, Анісімова має виходити у півфінал. Якщо Костюк програє у чвертьфіналі, Анісімова має виходити в фінал. Якщо Костюк програє у півфіналі, Анісімовій все ще достатньо стати фіналісткою. Якщо Костюк дістанеться до фіналу, Анісімова має ставати чемпіонкою. Теоретично фінал Костюк – Анісімова є можливим, адже спортсменки знаходяться в різних половинах турнірної сітки, тому зустрітися можуть тільки у вирішальному матчі.

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Костюк також продовжує боротьбу у Чемпіонській гонці за потрапляння до вісімки найкращих тенісисток за результатами сезону, які в листопаді боротимуться за трофей Підсумкового турніру в Індіан-Веллсі. Тут Марта посідає дев'яту позицію.

Нагадаємо, що Марта Костюк вийшла в 1/8 фіналу US Open, обігравши у третьому колі "нейтральну" Єкатерину Александрову. Конкурентки українки в боротьбі за топ-10 рейтингу свої матчі третього раунду проведуть пізніше, 4-5 вересня.