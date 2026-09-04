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Що потрібно Костюк для дебютного потрапляння до першої десятки рейтингу WTA за підсумками US Open

Станіслав Матусевич — 4 вересня 2026, 20:35
Getty images
Що потрібно Костюк для дебютного потрапляння до першої десятки рейтингу WTA за підсумками US Open

Українська тенісистка Марта Костюк має шанси вже під час US Open-2026, який триває у Нью-Йорку, вперше в кар’єрі увійти до десятки найкращих тенісисток світу.

Наразі 24-річна киянка є 11-ю ракеткою планети, а її головна конкурентка – американка Аманда Анісімова. 

Аналізуємо можливі розклади.

Рейтингові очки в тенісі нараховуються за виступи спортсменів на турнірах протягом останніх 52 тижнів. Відповідно, перед стартом поточного Відкритого чемпіонату США очки, зароблені тенісистками у Нью-Йорку рік тому, були відмінусовані.

Американка Аманда Анісімова, яка в офіційному рейтингу WTA, опублікованому 30 серпня, посідає десяту позицію, торік дійшла до фіналу US Open і тому втратила одразу 1300 очок. Костюк у 2025-му завершила боротьбу в четвертому колі (240 пунктів).

Станом на зараз, після двох зіграних кіл американського мейджору, Марта випереджає Аманду на 507 очок і виходить на 10 сходинку.

Лайв-рейтинг WTA станом на 4 вересня 2026 року

  • 10. Марта Костюк (Україна) – 3870;
  • 11. Аманда Анісімова (США) – 3363;
  • 12. Белінда Бенчич (Швейцарія) – 2935;
  • 13. Діана Шнайдер (-) – 2588;
  • 14. Вікторія Мбоко (Канада) – 2521;
  • 15. Сорана Кирстя (Румунія) – 2354;
  • 16. Іва Йович (США) – 2280;
  • 17. Александра Еала (Філіппіни) – 2276;
  • 18. Наомі Осака (Японія) – 2196;
  • 19. Елізе Мертенс (Бельгія) – 2165;
  • 20. Жасмін Паоліні (Італія) – 2123;
  • 21. Єкатерина Александрова (-) – 2076;
  • 22. Медісон Кіз (США) – 2029.

* Становище наведене на момент завершення другого кола US Open

Зазначимо, що з усіх перерахованих вище тенісисток Бенчич і Мбоко не зможуть обійти Костюк, адже перша програла у першому колі US Open, а друга через травму не бере участь у турнірі.

Інші спортсменки, що знаходяться позаду Анісімової, для випередження Марти мають обов'язково на Відкритій першості США брати титул і сподіватися, що українка не дійде до півфіналу. Шанси на таке є мінімальними.

Реальну можливість зберегти своє місце у топ-10 має Аманда. Для цього їй потрібно наступне:

  1. Якщо Костюк програє в 1/8 фіналу, Анісімова має виходити у півфінал.
  2. Якщо Костюк програє у чвертьфіналі, Анісімова має виходити в фінал.
  3. Якщо Костюк програє у півфіналі, Анісімовій все ще достатньо стати фіналісткою.
  4. Якщо Костюк дістанеться до фіналу, Анісімова має ставати чемпіонкою. Теоретично фінал Костюк – Анісімова є можливим, адже спортсменки знаходяться в різних половинах турнірної сітки, тому зустрітися можуть тільки у вирішальному матчі.
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Костюк також продовжує боротьбу у Чемпіонській гонці за потрапляння до вісімки найкращих тенісисток за результатами сезону, які в листопаді боротимуться за трофей Підсумкового турніру в Індіан-Веллсі. Тут Марта посідає дев'яту позицію.

Нагадаємо, що Марта Костюк вийшла в 1/8 фіналу US Open, обігравши у третьому колі "нейтральну" Єкатерину Александрову. Конкурентки українки в боротьбі за топ-10 рейтингу свої матчі третього раунду проведуть пізніше, 4-5 вересня.

Марта Костюк Рейтинг WTA ТОП - 10 Аманда Анісімова