Шанс узяти реванш за Вімблдон: Костюк дізналася суперницю в 1/8 фіналу US Open

Українська тенісистка Марта Костюк (11) зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою (6) в 1/8 фіналу US Open. Носкова у третьому колі виявилася сильнішою за американку Енн Лі (28).

Гра тривала 2 години 19 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:7(6), 6:2.

У другому сеті Носкова вела 5:3, а пізніше мала матч-пойнт на тай-брейку, однак довести свою перевагу чешка змогла лише в третій партії.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Третє коло, 4 вересня

Лінда Носкова (Чехія) – Енн Лі (США) 6:2, 6:7(6), 6:2

Костюк і Носкова зустрічалися двічі протягом поточного сезону. У чвертьфіналі турніру в Мадрида перемогла українка, а в півфіналі Вімблдона сильнішою виявилася чешка.

Нагадаємо, що Марта в 1/8 фіналу US Open розібралася з "нейтральною" Єкатериною Александровою (19).

Проти ночі 5 вересня свій поєдинок третього кола проведе перша ракетка України, Еліна Світоліна (9). Третьою українською тенісисткою у третьому раунді US Open напередодні стала Юлія Стародубцева (58), що принесло повторення національного рекорду.