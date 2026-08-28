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Носкова: Моя мотивація зараз не така, якою була перед Вімблдоном

Станіслав Матусевич — 28 серпня 2026, 14:55
Носкова: Моя мотивація зараз не така, якою була перед Вімблдоном
Лінда Носкова
Getty Images

Чемпіонка Вімблдона-2026 чешка Лінда Носкова перед стартом US Open розповіла про проблеми з мотивацією після завоювання титулу на турнірі Grand Slam.

Інтерв'ю з тенісисткою наводить The Guardian.

"Коли відчуваєш, що начебто здійснив мрію, про яку завжди думав і яку завжди плекав, дуже складно просто переключитися, поводитися так, ніби нічого не сталося, і знову почати прагнути того самого.

Ніколи не знаєш, що насправді чекатиме на тебе після перемоги на турнірі Grand Slam, особливо коли це твій перший титул, тому для мене все було новим. Я не була готова до жодної з цих речей. Тож усе, що відбувалося, ставало для мене великим сюрпризом", – сказала Носкова.

Після Вімблдона Лінда виступила на двох турнірах. У Торонто чешка програла у стартовому для себе матчі другого кола, а в Цинциннаті дійшла до 1/8 фіналу.

"Я все ще намагаюся з цим впоратися. Моя мотивація зараз не на всі 100% така, якою вона була безпосередньо перед Вімблдоном. Але я знаю, що це непросто. Я знаю багатьох гравців, які стикалися з такою самою проблемою. Але зрештою це теніс. Ти прокидаєшся після всього, що сталося, і починаєш усе спочатку, тож я просто чекаю, коли це станеться".

У першому колі US Open, який розпочнеться в Нью-Йорку 30 серпня, Носкова, посіяна під шостим номером, зустрінеться з американкою Кеті Волинець.

Нагадаємо, що семеро українок отримали стартових суперниць на американському мейджорі.

US Open Вімблдон Лінда Носкова

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