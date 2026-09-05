Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Анісімова вилетіла з US Open і відкрила шлях Костюк до першої десятки рейтингу WTA

Станіслав Матусевич — 5 вересня 2026, 20:03
Анісімова вилетіла з US Open і відкрила шлях Костюк до першої десятки рейтингу WTA
Аманда Анісімова
Instagram

Американська тенісистка Аманда Анісімова (10) поступилася в третьому колі US Open представниці Австрії Анастасії Потаповій (25) й залишить топ-10 світового рейтингу за підсумками турніру.

Гра тривала 1 годину 40 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 5:7.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Третє коло, 5 вересня

Аманда Анісімова (Україна) – Анастасія Потапова (Австрія) 2:6, 5:7

Анісімовій не вдалося захистити 1300 очок за торішній фінал US Open, і в рейтингу WTA її гарантовано випередить Марта Костюк (11). Українка має великі шанси дебютувати в топ-10.

Завадити 24-річній киянці можуть Сорана Кирстя, Іва Йович, Александра Еала, Наомі Осака та Елізе Мертенс. Однак усім цим тенісисткам для випередження Костюк потрібно вигравати Відкритий чемпіонат США, при тому сама Марта має не дістатися до півфіналу.

Читайте також :
Що потрібно Костюк для дебютного потрапляння до першої десятки рейтингу WTA за підсумками US Open

6 вересня Костюк проведе матч 1/8 фіналу US Open проти чешки Лінди Носкової (6).

А проти ночі 6 вересня інша українка, Юлія Стародубцева (58) зіграє поєдинок третього кола американського мейджору з другою ракеткою світу, казахстанкою Єленою Рибакіною.

US Open Марта Костюк Аманда Анісімова

US Open

Костюк – про майбутній матч із Носковою на US Open: Сподіваюся, вдасться зіграти краще, ніж на Вімблдоні
Світоліна залишила US Open, поступившись у третьому колі: відеоогляд матчу
Ліндсі Вонн показала фото з легендами спорту на світському вечорі від US Open
Юлія Стародубцева: Офігенний матч вийшов. Навіть додати нічого
Костюк знялась із парного турніру US Open, де мала зіграти проти росіянки

Останні новини