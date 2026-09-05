Анісімова вилетіла з US Open і відкрила шлях Костюк до першої десятки рейтингу WTA

Американська тенісистка Аманда Анісімова (10) поступилася в третьому колі US Open представниці Австрії Анастасії Потаповій (25) й залишить топ-10 світового рейтингу за підсумками турніру.

Гра тривала 1 годину 40 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 5:7.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Третє коло, 5 вересня

Аманда Анісімова (Україна) – Анастасія Потапова (Австрія) 2:6, 5:7

Анісімовій не вдалося захистити 1300 очок за торішній фінал US Open, і в рейтингу WTA її гарантовано випередить Марта Костюк (11). Українка має великі шанси дебютувати в топ-10.

Завадити 24-річній киянці можуть Сорана Кирстя, Іва Йович, Александра Еала, Наомі Осака та Елізе Мертенс. Однак усім цим тенісисткам для випередження Костюк потрібно вигравати Відкритий чемпіонат США, при тому сама Марта має не дістатися до півфіналу.

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6 вересня Костюк проведе матч 1/8 фіналу US Open проти чешки Лінди Носкової (6).

А проти ночі 6 вересня інша українка, Юлія Стародубцева (58) зіграє поєдинок третього кола американського мейджору з другою ракеткою світу, казахстанкою Єленою Рибакіною.