Махоумс і компанія, нова мета Барклі, Аллен і Джексон готові до нових вершин: чого чекати від сезону НФЛ

У ніч з 4 на 5 вересня розпочнеться новий сезон Національної футбольної ліги.

На відміну від інших топових ліг Північної Америки (НХЛ, МЛС, НБА і навіть МЛБ), у НФЛ немає жодної канадської франшизи. Один відомий Дональд міг би заявити: "А от була б ця країна нашим 51-м штатом…". Сам Дональд більше по гольфу, але й на Супербоул заїжджав. Та зараз не про це.

"Чемпіон" окреслить головні події цього сезону, виділить фаворитів, згадає про найдорожчу франшизу світу, а також порекомендує матчі, які не можна пропустити.

Чемпіон готовий до захисту

Філадельфія Іглз розпочне сезон проти Далласа. "Орли" завжди були ближче до верхів, ніж до низин – хоч і мали свої чорні смуги. У XXI столітті репутація міцного горішка закріпилася остаточно: лише 8 разів вони не потрапили до плейоф. Для тих, хто звик до європейського футболу, де домінують одні й ті ж клуби, це може звучати дивно, але реалії мінливої НФЛ такі – "всього" 8 прольотів за чверть століття є дуже пристойним результатом.

Останні роки Філа взагалі у топі: перемога в Супербоулі-2017, поразка у фіналі 2022-го та ще один титул за підсумками сезону-2024.

Ядро команди збережене. Джейлен Хертс – MVP останнього Супербоулу, дует ресиверів Ей Джей Браун і Давонта Сміт ламатиме захист суперників, а свій задній двір цементуватимуть Зак Браун, молодий Купер Дежан та компанія.

Сакуон Барклі провів минулий рік на історичному рівні. Це дозволило йому отримати нагороду найкращий гравець нападу в лізі. Ранінбек не збирається скидати оберти: по-перше, це не личить обличчю гри NFL Madden, а по-друге – спір із самим Адамом Сендлером.

Ключовий фактор – багато молоді в обороні. Але це талановита молодь, яка ростиме разом із командою. До того ж Хертс ще далеко не в праймі. Аналітики прогнозують його прогрес у всьому: точність пасів, ярди ногами, зменшення втрат.

Єдина проблема – вже традиційна ротація координаторів нападу. Келлен Мур у 37 років вирішив спробувати себе головним тренером і подався підіймати "святих" із Нового Орлеана. Його місце зайняв Кевін Патрулло. Для Іглз це вже п’ятий координатор за останні шість сезонів.

Та наставник Нік Сіріані не розгублений і має серйозні амбіції: "Наша робота як футбольної команди – вигравати кожну гру сезону".

Ну, кожну буде складно, але показати 15-2 цілком реально. І цього більш ніж вистачить, щоб виграти дивізіон NFC East. Востаннє хтось захищав тут титул ще 20 років тому – ті ж самі Іглз у 2004-му.

Головна зірка ліги, чоловік головної зірки Америки та досвідчений стратег

Канзас-Сіті Чіфс не змогли стати першою франшизою в історії, яка оформила три-піт. Проте в клубі є головна зірка ліги – Патрік Махоумс. Активний, ризикований, неймовірно якісний (цьогорічний Супербоул залишимо за дужками) квотербек. Схоже, навіть якби його закинути в Кароліну Пантерз – там би нарешті почали перемагати.

facebook.com/KansasCityChiefs/

Керує командою досвідчений Енді Рід. Так, до легендарності Білла Белічіка йому ще не вистачає, але й він і його колектив точно не сказав останнього слова.

Окрему мотивацію знайшов і Тревіс Келсі – один із найкращих тайт-ендів ліги. Та й не дивно: заручений із Тейлор Свіфт, він тепер грає не лише для уболівальників Чіфс, а й для мільйонів фанатів поп-королеви. Але і на футбольному полі треба буде довести, що продажі джерсі з його прізвищем зросли на 200% не дарма.

Минулого року Канзас часто "витягував" матчі в останні хвилини – то тачдауном, то філд-голом на останніх секундах. Хтось скаже, що це тривожний дзвіночок, але чи це не справжній чемпіонський характер?

Махоумс зараз іде графіком Тома Бреді. Він уже має три трофеї Ломбарді, три нагороди MVP Супербоулу та кілька титулів MVP регулярного сезону. І йому ще немає 30 (точніше, до цього рубежу залишилися лише тижні).

У перші п’ять сезонів він грав на нереальному рівні: у середньому 5155 ярдів пасом, 41,3 тачдауна, 330 ярдів ногами та менше однієї втрати за гру.

Останні два роки статистика просіла: 4309 ярдів пасом, 363 на ногах, 28,2 тачдауни та більше втрат. Так, це не космос, але все одно – мегаелітний рівень.

Що це? Криза середнього віку? Втрата мотивації? Цей сезон і дасть відповідь. Тим більше, що в прогнозах Чіфс уже не виглядають беззаперечним фаворитом.

І все буде добре, настане наш час

Святослав Вакарчук, коли писав ці рядки, й гадки не мав, що вони з’являться в тексті про НФЛ.

Окрім Іглз, вище за Канзас котируються ще дві сили – Балтімор Рейвенс та Баффало Біллс. І в обох команд є все для боротьби за головну мету будь-якої франшизи. Найголовніше – зіркові квотербеки.

Лідером Рейвенс є Ламар Джексон – дворазовий MVP сезону. Його ростер слабшим не став. Навпаки, додав глибини. А кілька тижнів тому на тренування "воронів" навіть завітав Майкл Фелпс – давній фанат команди та символ спортивної величі Балтімора.

WHOLESOME: Legendary swimmer Michael Phelps teaching All-Pro #Ravens linebacker Roquan Smith how to swim.



👏👏👏



At 28 years old, Roquan has finally learned how to swim, which is really cool.pic.twitter.com/EJMnUFjxKh — MLFootball (@_MLFootball) August 12, 2025

Прихід Дерріка Генрі минулого року зробив напад більш збалансованим і різностороннім. Звичайно, з ним без роздумів продовжили контракт. Оборона виглядає монументально – 7 із 11 стартерів захисту були в різні роки обрані в першому раунді драфту.

Джош Аллен, MVP минулого сезону, залишається справжнім мотором Баффало. Він упевнено керує атакою й виправдовує кожен цент нового контракту (дай Бог аби без травм!). А контракт у квотербека "жирний".

Єдиний мінус Аллена – і він уже перетворився на мем – це його безсилля проти Махоумса у плейоф. Статистика говорить сама за себе: 4-1 у регулярному сезоні та 0-4 у матчах на виліт.

Скріншот

Кілька днів тому НФЛ оприлюднила опитування серед журналістів, хто від конференції АФК вийде у Супербоул. З 26 опитаних – 16 поставили на Рейвенс, 5 на Біллс, і лише троє на Канзас. Крістіан Гонсалес віддав симпатію Цинцинаті Бенгалс, а Адам Ренк взагалі заявив, що другорічний Бо Нікс виведе в Супербоул Денвер Бронкос. Чи вірить він у це сам – питання, але "нітакусею" він себе точно показав.

Улюбленці Леклера під стать Феррарі

Напередодні Гран-прі Маямі пілот Феррарі Шарль Леклер завітав у гості до Маямі Долфінз.

Meet new Miami Dolphins kicker Charles Leclerc. He’s automatic from anything inside 20 yards. I think. pic.twitter.com/adFyUgEws0 — Will Manso (@WillManso) May 1, 2025

Іронія долі: "Скудерія" зараз переживає ті ж часи, що й "дельфіни" – лише приємні спогади про величне минуле. Якщо ви фанат Феррарі, не сумуйте – у Маямі період руїни триває ще довше.

"Дельфіни" не вигравали дивізіон 16 років і не здобували жодної перемоги в плейоф уже 25. Зараз чорний жарт звучить так: єдина інтрига навколо команди – чи отримає Туа Таговайлоа черговий струс мозку. Хоча, визнаймо чесно, форма у них справді гарна.

Іграшка Джеррі Джонса

Мільярдер Джеррі Джонс у 1987 році продав за 175 млн доларів свій нафтовий бізнес і через два роки придбав Даллас Ковбойз за 140 млн.

Веселощі почалися відразу: – призначив тренером Джиммі Джонсона, свого колишнього товариша по університету Арканзас, який до того працював лише з коледжами; – звільнив легенду Тома Лендрі, який керував Ковбойз із моменту заснування клубу (28 сезонів, два Супербоули, нагорода "Тренер року-1966"); – а ще й сам призначив себе генеральним менеджером. Результат: 1-15 у першому ж сезоні.

Але в НФЛ усе змінюється так само швидко, як Сакуон Барклі уникає захисників, коли мчить із м’ячем. Невдовзі "ковбої" під керівництвом Джиммі Джонсона двічі виграли Супербоул (1992, 1993), а у 1996-му знову стали чемпіонами з Баррі Швітцером.

Втім, після цього позитиву було значно менше, ніж негативу. Джонс постійно втручався у життя команди, сперечався з гравцями про контракти, сварився з уболівальниками та отримував штрафи за критику суддів. А прилетіти на тренування на гелікоптері для нього – звична справа.

Остання гучна витівка – обмін Майки Парсонса. 26-річний лайнбекер був чи не єдиним світлим променем у захисті Ковбойз минулого сезону. За нього Грін-Бей віддав два піки першого раунду та текла Кенні Кларка.

Це, звичайно, не обмін Дончича з іншого Далласа в Лейкерс, але сумнівів нема – на четвертому тижні фанати техасців влаштують йому приємний прийом, коли він приїде на "AT&T-Стедіум" у нових кольорах.

Сам Парсонс навряд чи жалкує: контракт від Грін-Бей на 188 млн за 4 роки зробив його найбільш високооплачуваним неквотербеком в історії НФЛ.

Браян Шоттенгаймер, схоже, вже не радий, що погодився очолити цей хаос у міжсезоння. Сумують і Дак Прескотт із Сі Ді Лембом, яким доведеться ще більше напружувати свої "п’яті точки" в атаці.

З плюсів – раніше підуть у відпустку. Бо матчі на виліт цьому клубу точно не світять.

Команда-відкриття

Грін-Бей – свого роду епохальна команда для всієї ліги. На сьогоднішній день саме "Пекерс" утримують рекорд за кількістю виграних чемпіонатів – 13. Серед них – 9 титулів NFL, здобутих ще до ери Супербоулу, та чотири перемоги у найголовнішому матчі сезону: 1966, 1967, 1996 та 2010 років.

Минулого року Пекерс вийшли у плейоф з результатом 11-6. І зробили це наймолодшим складом у всій лізі! Є всі підстави вірити, що прогрес буде сталим. А прихід справжнього монстра захисту – Майки Парсонса – натякає, що цьогоріч команда може зробити ще серйозніший ривок.

Казка триватиме?

Міннесота Вайкінгз і Детройт Лайонс практично ніколи не хапали зірок із неба. "Вікінги" в середині 1970-х тричі виходили до Супербоулу, але кожного разу залишалися з роллю невдах. У всі інші роки – або сірість із поодинокими проблисками, або ще глибше падіння.

"Леви" ж завершили минулий сезон у статусі переможця регулярки, і чимало експертів хвилюються: а чи не був це їхній найкращий шанс виграти Супербоул? Далі, мовляв, дорога може вести лише вниз. Особливо зважаючи на те, що одразу двоє ключових координаторів пішли працювати головними тренерами – Аарон Гленн очолив Джетс, а архітектор нападу Бен Джонсон пішов тренувати Чикаго Берс. Утім, склад команди залишився практично незмінним.

П’ятий рік поспіль на чолі "Левів" буде Ден Кемпбелл. Він виділяється не лише габаритами, а й харизмою, яка заряджає навіть телевізійних глядачів. Є відчуття, що під його керівництвом команда знову триматиме марку.

I love this freakin' team pic.twitter.com/FzyaMG2uEt — Detroit Lions (@Lions) October 21, 2024

Його колега з Міннесоти Кевін О’Коннел мав зовсім не таку яскраву ігрову кар’єру. З 2008 по 2013 рік він перебував у системі Петріотс, Лайонс, Джетс, Чарджерс, але в основному – лише в тренувальних складах оф-сізону. Загалом у лізі відіграв усього два матчі.

Кар’єру завершив у 29 років, а вже за рік – у 2015-му – почав тренувати квотербеків. Спершу в Клівленд Браунс, потім у Вашингтон Коммандерс, де згодом доріс до координатора нападу. Після двох сезонів на цій посаді перейшов до Лос-Анджелес Ремс, а згодом очолив Міннесоту, яку тренує вже четвертий рік.

Минулого року О’Коннел отримав нагороду найкращого тренера ліги від Associated Press – неймовірне визнання для молодого фахівця.

Цього сезону він нарешті зможе розраховувати на квотербека Джей Джея Маккартні. Саме його наставник хотів бачити в складі, витративши пік №10 на драфті-2024. Але тоді сталася біда – важка травма і повністю пропущений сезон.

Навряд чи Вікінги повторять показник 14-3, але шансів вдруге поспіль зайти у постсезон більш ніж достатньо. А це було б справжнім проривом – такого в них не траплялося вже 16 років.

Патріоти не на перших ролях

Знаєте, в соцмережах часто можна натрапити на історії про "у$пєшний у$пєх" 18-21-річних інфлюенсерів, які вже встигли купити квартиру в центрі міста й відкрити власний бізнес. А варто копнути глибше – виявляється, за всім цим стоять багаті батьки.

У Петріотс такими "багатими батьками" були Том Бреді та Білл Белічек. А в різні періоди склад поповнювали то добра бабуся, яка завжди підстрахує, то хрещений, що вибухне тоді, коли ніхто не чекає.

Все це принесло майже два десятиліття домінації: за 20 сезонів клуб лише тричі не виходив у плей-оф. У перший рік, коли Том відіграв всього одну гру, у 2008-му, коли він отримав травму й теж провів лише одну гру (тоді, до речі, свої два матчі в кар’єрі відіграв Кевін О’Коннел – нинішній наставник Вайкінгз), та у 2002-му з результатом 9-7, коли династія лише формувалася. Навіть перемогу в Супербоулі-2001 тоді чимало хто вважав випадковістю.

Останні два роки ж – це зовсім інша історія: Нью-Інгленд здобував лише по 4 перемоги при 13 поразках. Минулого сезону команду очолював Джерод Мейо – колишній гравець Петріотс, який з 2008 по 2015 був у складі, а згодом став асистентом Белічіка.

Його замінили на Майка Врабела – ще одну легенду Петріотс 2000-х. Він вигравав Супербоул у 2001, 2003 та 2004 роках. На відміну від Мейо, Врабел уже мав чималий досвід тренера: п’ять років очолював Теннессі Тайтенс і тричі виводив команду до плейоф.

На цьогорічному драфті "патріоти" обирали четвертими. І під цим піком забрали одного з найкращих теклів NCAA – Вілла Кемпбелла. Цей гігант (198 см, 145 кг) торік здобув Jacobs Blocking Trophy і вже цього сезону може стати серйозним підсиленням для лінії.

Том Бреді facebook.com/newenglandpatriots

Відкриття статуї Тома Бреді біля "Джиллетт Стедіум" стало важливим кроком, але й інші рішення міжсезоння виглядають цілком добротно.

Чи буде прогрес відчутним? Навряд чи. Але й відвертими хлопчиками для биття нещодавній гегемон НФЛ уже не виглядає.

Я бачу, вас цікавить пітьма?

Вакарчук, тепер Іларіон Павлюк… Хлопці, зв’яжіться зі мною та хоч пару гривень киньте – дарма ж я вас піарю?

Але тепер без жартів. Хоча, якщо вже говорити серйозно, без жартів не обійтися, бо Джетс, Сейнтс і Пантерз – це справжнє посміховисько останніх років. Абсолютні аутсайдери ліги, а у випадку з клубами з Нью-Йорка та Північної Кароліни – ще й аутсайдери десятиліть.

Факт, що перший пік драфту-2023 Брайс Янг у складі Пантерз замість прогресу лише втрачає місце у старті… Або відчайдушна спроба "реактивних" врятувати все підписанням Аарона Роджерса, ніби за вікном досі 2000-ні, а не 2024-й. Усе це виглядало як хаос без жодної стабільності.

Мудрі люди ще два тисячоліття тому промовили: aut bene, aut nihil. Тож скажу хороше – нижче 32-го місця жодна з цих франшиз уже точно не опуститься.

Найцікавіші протистояння сезону-2025

Перший тиждень: Баффало Біллс – Балтімор Рейвенс

Претенденти на вихід у фінал конференції зійдуться вже у стартовий вікенд. Are you kidding me? Таке пропускати просто злочин.

MVP vs. MVP on SNF 🍿



BALvsBUF– Sunday 8:20pm ET on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/DcbNeVkSeq — NFL (@NFL) September 3, 2025

Другий тиждень: Канзас-Сіті Чіфс – Філадельфія Іглз

Ремейк Супербоулу. Патрік Махоумс проти Джейлена Хертса. Чергова дуель Енді Ріда проти команди, де він теж став легендою.

Третій тиждень: Балтімор Рейвенс – Детройт Лайонс

На старті сезону важко назвати будь-яку гру ключовою. Але саме тут "Леви" покажуть, хто вони насправді – хижаки чи просто Сімба.

Восьмий тиждень: Піттсбург Стілерз – Грін-Бей Пекерс

Від Стілерз очікувань небагато. Їхнім стартером буде 41-річний Аарон Роджерс. І саме це робить матч особливим: він – легенда Пекерс, яка свого часу подарувала клубу Супербоул.

Дев’ятий тиждень: Баффало Біллс – Канзас-Сіті Чіфс

Так, Махоумс уже чотири рази перемагав Джоша Аллена в плей-оф. Але це регулярка – тут перевага на стороні Джоша. Інтрига буде неймовірна!

Десятий тиждень: Грін-Бей Пекерс – Філадельфія Іглз

Молоді й амбітні Пекерс вдома проти чинного чемпіона – це шанс перевірити, наскільки їхня казка може стати реальністю.

Чотирнадцятий тиждень: Баффало Біллс – Цинцинаті Бенгалз

Криптонітом для Аллена є не лише Махоумс. Проти Джо Берроу він теж має гнітючу статистику – 0:3 (двічі в регулярці та один раз у плейоф). Вище ми писали, що в опитуванні НФЛ 26 журналістів виділили трьох фаворитів: Рейвенс, Біллс і Чіфс, але й був один, хто вірить у Бенгалз. Ну що, це хоч і не плейоф, але змусить замислитися, що фаворитів на Супербоул дійсно не три.

Формат НФЛ

Національна футбольна ліга – це не лише спорт, а й одна з найбільш продуманих шоу-машин у світі. 32 клуби поділені на дві конференції – Американську (AFC) та Національну (NFC), у кожній з яких є чотири дивізіони по чотири команди. Кожен колектив проводить по 17 матчів регулярного чемпіонату, маючи лише один вихідний тиждень.

До плейоф виходять 14 команд: по сім від кожної конференції. Це переможці дивізіонів і три колективи з найкращим балансом перемог і поразок. Плейоф відбувається за олімпійською системою – програв і до побачення. Спершу – раунд вайлд-кард, далі дивізіональний раунд, фінали конференцій і, нарешті, Супербоул.

Такий формат забезпечує максимальну напругу. Тут немає права на серію помилок, як у НБА чи НХЛ – один матч може обнулити весь рік підготовки. Саме тому кожна гра в НФЛ перетворюється на справжнє свято, а Супербоул давно став глобальною подією, яку дивляться навіть ті, хто у футболі розуміється мало.

Де дивитися НФЛ в Україні

Стрімінговий сервіс DAZN надає можливість користувачам з України переглядати матчі Національної футбольної ліги наступного сезону безкоштовно.

Інформацію про безкоштовний доступ до матчів NFL у сезоні-2025 в Україні підтвердив Телеграм-канал RedZone | Все про NFL журналіста Олексія Борисовського. Підписники у коментарях підтвердили, що DAZN надіслав і їм підтвердження того, що трансляції для українських користувачів будуть безкоштовними після реєстрації.