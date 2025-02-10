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Визначився MVP Супербоулу LIX

Руслан Травкін — 10 лютого 2025, 06:47
Визначився MVP Супербоулу LIX
https://x.com/Eagles

Квотребек Філадельфії Джален Хертс став MVP Супербоулу LIX.

Його Іглз досить впевнено обіграли Канзас-Сіті Чіфс із рахунком 40:12.

"Я не міг би зробити жодної з цих речей без хлопців навколо мене. Цього року у нас була особлива група гравців.

Ми змогли вивчити помилки минулого, придбати кілька гарних нових виконавців і подолати цю гору",цитує його слова видання Oklahoman.com.

Хертс віддав передач на 221 ярд. Також гравець набрав 72 ярди бігом.

Нагадаємо, два роки тому в головному матчі сезону також зійшлися ці команди, але тоді Чіфс у рівній грі здолали Іглз.

НФЛ Американський футбол Філадельфія Іглз Канзас-Сіті Чіфс

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