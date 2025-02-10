Визначився MVP Супербоулу LIX
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Квотребек Філадельфії Джален Хертс став MVP Супербоулу LIX.
Його Іглз досить впевнено обіграли Канзас-Сіті Чіфс із рахунком 40:12.
"Я не міг би зробити жодної з цих речей без хлопців навколо мене. Цього року у нас була особлива група гравців.
Ми змогли вивчити помилки минулого, придбати кілька гарних нових виконавців і подолати цю гору", – цитує його слова видання Oklahoman.com.
Хертс віддав передач на 221 ярд. Також гравець набрав 72 ярди бігом.
Нагадаємо, два роки тому в головному матчі сезону також зійшлися ці команди, але тоді Чіфс у рівній грі здолали Іглз.