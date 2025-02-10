Визначився MVP Супербоулу LIX

Квотребек Філадельфії Джален Хертс став MVP Супербоулу LIX.

Його Іглз досить впевнено обіграли Канзас-Сіті Чіфс із рахунком 40:12.

"Я не міг би зробити жодної з цих речей без хлопців навколо мене. Цього року у нас була особлива група гравців.

Ми змогли вивчити помилки минулого, придбати кілька гарних нових виконавців і подолати цю гору", – цитує його слова видання Oklahoman.com.