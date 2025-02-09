Скільки коштує найдорожче спортивне шоу світу? Чому всі дивляться Super Bowl

Уявіть собі фінал чемпіонату світу з футболу чи відкриття будь-якої з Олімпіад. Навіть якщо ви абсолютно не цікавитесь спортом, ви точно в курсі, що більшість ваших знайомих дивились саме ці трансляції, які вважаються найпопулярнішими спортивними подіями у світі.

Здавалося, чи може бути щось популярніше? Якщо говорити про США, то ще й як може.

І це те, що відбудеться вже в ніч з 9 на 10 лютого в американському місті Нью-Орлеан на стадіоні "Цезар Супердоум", який може вмістити понад 73 тисячі вболівальників. Хоча, варто не так – точно вмістить. Бо саме в цей день на ньому зіграють фінал чемпіонату Національної футбольної ліги (NFL). Головний матч року з американського футболу, відомий як Super Bowl. Або більш зрозуміло для нас 59-й Супербоул (Суперкубок).

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Звісно, про "більш зрозуміло", м’яко кажучи, трохи перебільшив. В Україні американський футбол усе ще залишається екзотикою. Навіть попри те, що кілька років поспіль в нашій країні матчі NFL можна було безплатно дивитись.

NFL – це дорого

Повірте, безплатно для світу американського футболу, це велика розкіш, оскільки NFL – фінансово найуспішніша ліга США, де гроші заробляють буквально на всьому. Дохідність лише одного Super Bowl, за різними оцінками, перевищує 600 млн доларів.

Щоб ще краще зрозуміти масштаб, варто відзначити, що серед 10 найдорожчих клубів (спортивних організацій) у спорті – 6 (!) якраз представники американського футболу.

Щоб ще ближче "до тіла", найдорожчий клуб світу, за оцінками Forbes, "Даллас Ковбойз" оцінюється у $10 млрд, хоча останній раз вигравав Супербоул аж 30 років тому. Для прикладу, футбольні монстри "Реал" (Мадрид) та "Манчестер Юнайтед" коштують близько 6 млрд доларів.

Але як же так сталося, що популярні в усьому світі футбол, хокей, баскетбол і навіть суперпопулярний у самих Штатах бейсбол пасуть задніх, коли говорити про заробітки американського футболу?

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Простої відповіді тут нема, бо складається з цілого ряду факторів.

Перше – атмосфера та окремішність.

Американці справді люблять американський футбол, бо вважають власне своїм національним видом спорту. І скільки б стороннім спостерігачам не здавалося, що цей вид спорту "практично копія регбі", це не так. Правила американського спорту не найпростіші, але їх змалечку знають майже всі діти в США.

Ні, зараз ми не будемо в них розбиратись, бо стаття присвячена грошам, які крутяться у цьому виді спорту. Деталь про знання і національний вид спорту важлива з огляду на те, що масова любов до американського футболу призвела до того, що фінал NFL не просто спортивна подія, а національно-культурний феномен, вважайте щось на кшталт наших державних свят. Про нього всі говорять задовго до початку і продовжують обговорювати, вже коли всі все відсвяткували.

Але, там, де свято, там, звісно ж, і бізнес, спонсори й реклама. І у NFL це чудово усвідомлюють і використовують. І почнімо про бізнес складник з головного – з аудиторії, до якої комерція і прагне достукатись.

Квитки на Super Bowl

Як вище згадувалось, Super Bowl, до речі, в ньому зіграють "Канзас Сіті Чіфс" проти "Філадельфії Іглз", цього року пройде на 73-тисячному "Цезар Супердоум" у Нью-Орлеані.

Розподіл квитків на матч виглядає таким чином:

NFL відправляє у відкритий продаж 25,2% квитків;

Іглз отримають 17,5% квитків;

Чіфс – ті ж самі 17,5 % (несподівано, правда);

Місцеві "Нью-Орлеан Сейнтс" як власник стадіону отримає 5% квитків;

Кожній з інших 29 команд Ліги виділяється 1,2% квитків.

Розрив між цінами, залежно від місць, складає від $950 (місця на самому верху над воротами) до $7500. Але це в ідеалі. Зараз, звісно, за такі гроші ніхто вже нічого не купить.

Всі вільні квитки вже у перекупів, де ціна стартує від $4500 за ось те саме найдешевше місце над воротами в куточку, до… безкінечності. У середньому, ціна "з рук" складає близько 10 тис. доларів.

Але якщо, наприклад, хочете купити люкс з блекджеком, ой… – телеками, м’якими кріслами, офіціантками й зірками навколо, то готуйтесь викласти 671 тисячу "зелених".

Телевисадка на Місяць

Коли ми говоримо про глядачів Super Bowl, то йдеться, звісно, не тільки про тих, і не стільки про тих щасливчиків, хто прийде на стадіон у Нью-Орлеані, а й про тих, хто залишиться вдома.

Хоча американці дещо перебільшують, коли говорять, що Super Bowl є головною телевізійною спортивною подією світу (фінал футбольного Мундіалю (чемпіонату світу) збирає в десяток разів більше), однак те, що головна подія року в самих США – беззаперечний факт.

Super Bowl практично щороку б’є усі можливі рекорди телепереглядів в Америці та світі.

Наприклад, минулорічний фінал наживо дивилось понад 123 млн телеглядачів. Цей показник не дотягнув лише до висадки астронавтів на Місяць, за якою 1969 року спостерігали 150 млн глядачів.

Якщо ж говорити більш приземлено, то, до порівняння, рекорд трансляції вручення "Оскарів" складає "лише" 57 млн глядачів.

Реклама як рушій прогресу

Однією з особливостей матчу американського футболу є те, що в матчах багато пауз. Гравцям треба помінятись, перебудувати налаштування на полі й т.д.

Організатори NFL як хороші бізнесмени одразу викупили, що паузи можна заповнювати не розмовами й коментаторами (хоча куди ж без них), а й рекламами. За яку ще й платитимуть. І платять багато. Дуже багато!

Лише за останні десять років вартість реклами в Super Bowl виросла до 7 млн доларів за 30-секундний ролик.

Кумедні реклами з Super Bowl.

Чому так дорого?

На вартість впливає кілька факторів. Перш за все, вже згадана величезна аудиторія. Де ж іще знайти можливість стати впізнаваним, як не перед понад 100 мільйонами споживачів? І йдеться не тільки про безпосередню трансляцію, а й обговорення у ЗМІ та соцмережах, що тривають тижнями.

Саме тому багато компаній вважають рекламу в Super Bowl класною інвестицією, яка вкладається не тільки в оплату показу, а й сам продакшн. Часто буває, що в рекламу запрошують відомих зірок та наймають дорогих сценаристів, що місцями може коштувати й дорожче самого ролика.

Хоча 30 секунд безпосередньо у матчі є класикою для реклами, але є й купа інших можливостей для брендів. До прикладу, спонсорство передігрових і післяігрових шоу та співпраця з самими командами NFL.

Перерва і світові зірки

Участь у Супербоулі є дуже престижною у будь-якому форматі. Тому шоузірки світового класу навіть змагаються, щоб виступити в перерві цього матчу в так званому Halftime Show.

Рівень престижу можна виміряти тим, що заможня NFL навіть не платить зіркам гонорарів, а лише покриває витрати на організацію шоу. Чим, до речі, зірки користуються по повній, влаштовуючи супершоу всередині іншого супершоу.

Але так було не завжди.

До 1993 року в перервах Супербоулу виступали чирлідерки та дитячі хори, але це не давало NFL доходів. Усе змінив виступ в Halftime Show Майкла Джексона. Тоді перерву матчу дивилося більше народу, аніж сам фінал.

Відео Halftime Show Super Bowl 1993

Свого часу у SuperBowl виступали такі зірки світового рівня як U2, Sting, Rolling Stones, Black Eyed Peas, Rihanna, Шакіра, Дженніфер Лопес та багато інших.

До речі, одним із факторів, який минулого року підкинув Super Bowl переглядів, стала лавсторі (куди ж без них) мегапопулярної співачки Тейлор Свіфт і одного з гравців команди-гегемона "Канзас Сіті Чіфс" Тревіса Келсі.

Тейлор Свіфт і Кевін Келсі (Канзас-Сіті Чіфс) Getty Images

Цьогоріч Kansas City знову у фіналі, тож Тейлор Свіфт має знову бути на стадіоні. Навколо цього теж багато розмов, бо батько Тейлор – затятий фанат Філадельфії, у якій також грав брат самого Тревіса.

Власне, навколо цих розмов, інших розмов, спорту, дискусій у соцмережах і крутиться динаміка доходів NFL. А там, де є розмови та свято, часто є їжа. До слова, у дні Супербоулу американці з’їдають понад 1 млрд штук курячих крилець.

А там, де є розмови й дискурс – там, звісно ж, і суперечки та ставки. За оцінками букмекерів, на матч уже поставлено близько $23 млрд. І це ж ще не вечір.

Насамкінець, замість підсумків. Помітили, у статті майже жодного слова безпосередньо про діючих спортивних осіб на матчі. Ніякого тобі Патріка Махоумса, Джеліена Херста чи Сакуона Барклі та інших. Чому? А, тому що, за статистикою, саме Super Bowl часто є тією відправною точкою, після якої люди починають ретельніше придивлятися до американського футболу.

Якщо не бачили, подивіться. Для початку просто як на шоу. А якщо сподобається, обов’язково поговоримо і про правила і про всі ті незрозумілі прізвища, які були перелічені в попередньому абзаці.