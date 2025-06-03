EA SPORTS представила обкладинку Madden NFL 26

Зірка Філадельфії Іглз Сакуон Барклі обраний спортсменом Національної футбольної ліги для відеогри Madden NFL 26.

Про це повідомила пресслужба чемпіонів Супербоулу.

Це лише другий раз, коли гравець "орлів" зображений на обкладинці гри. Іншим представником команди був квотербек Даніель Макнабб, який став обличчям гри 2006 року.

"З'явитися на обкладинці Madden NFL 26 та бути включеним до клубу Madden NFL 99 (максимальний рейтинг у грі) – це мрії, що стали реальністю. Я вдячний своїм товаришам по команді, тренерам та вболівальникам Іглз за їхню підтримку", – сказав він.

Розробники гри за основу взяли епізод із Барклі під час регулярного чемпіонату сезону-2025, коли він проривався крізь захист Джексонсвілля.

Сам гравець у себе в соцмережах опублікував, як проходив процес фото для обкладинки.

Нагадаємо, зірка НФЛ Патрік Махоумс виключив свою участь в Олімпійських іграх 2028 року.