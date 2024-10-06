Приземлився прямо на поле: власник найдорожчого клубу НФЛ прибув на тренування команди на гелікоптері

Власник Даллас Ковбойз Джеррі Джонс прибув на тренування команди на гелікоптері.

Про це пише Marca.

Команда готувалася до матчу 5 ігрового тижня Національної футбольної ліги проти Піттсбурга, але відпрацювання комбінацій перервав шум гвинтокрила.

Літальний апарат приземлився на поле тренувальної бази. З нього вийшов Джонс і встиг переговорити з декількома гравцями команди.

But hey how about a helicopter at practice… (fanbase triggered) pic.twitter.com/mYNV10CwN0 — Jane Slater (@SlaterNFL) October 2, 2024

No one knows how to make an entrance quite like Jerry Jones. Even in the middle of practice @CBSNewsTexas @CBSSportsTexas #DallasCowboys #JerryJones pic.twitter.com/OqaFE1UIRu — Bret Kelly (@BKSpxshooter11) October 2, 2024

81-річний Джонс володіє "ковбоями" з 1989 року. Тоді він заплатив за команду 140 млн доларів. Зараз Даллас, згідно оцінки від visualcapitalist.com, коштує 9 млрд доларів, що робить його найдорожчою спортивною командою у світі.

Нагадаємо, що лідер Ковбойз Дак Прескотт знявся у рекламі фільму студії Marvel.