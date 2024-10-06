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Приземлився прямо на поле: власник найдорожчого клубу НФЛ прибув на тренування команди на гелікоптері

Руслан Травкін — 6 жовтня, 00:45
Приземлився прямо на поле: власник найдорожчого клубу НФЛ прибув на тренування команди на гелікоптері
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Власник Даллас Ковбойз Джеррі Джонс прибув на тренування команди на гелікоптері.

Про це пише Marca.

Команда готувалася до матчу 5 ігрового тижня Національної футбольної ліги проти Піттсбурга, але відпрацювання комбінацій перервав шум гвинтокрила.

Літальний апарат приземлився на поле тренувальної бази. З нього вийшов Джонс і встиг переговорити з декількома гравцями команди.

81-річний Джонс володіє "ковбоями" з 1989 року. Тоді він заплатив за команду 140 млн доларів. Зараз Даллас, згідно оцінки від visualcapitalist.com, коштує 9 млрд доларів, що робить його найдорожчою спортивною командою у світі.

Нагадаємо, що лідер Ковбойз Дак Прескотт знявся у рекламі фільму студії Marvel.

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