Провал Махоумса та Келсі: Філадельфія без шансів розгромила Канзас у Супербоулі LIX

Філадельфія Іглз стала переможцем Супербоулу LIX, перегравши Канзас-Сіті Чіфс. Для них це лише другий Супербоул в історії.

"Орли" виграли матч із рахунком 40:22.

Забиті трибуни Caesars Superdome в Новому Орлеані очікували справжнього шоу від протистояння, але такої домінації однієї з команд не було ще з 2014 року, коли Сіетл знищив Денвер Пейтона Меннінга.

Розпочала матч атака Філадельфії. Захист Канзаса двічі "захітив" Сакуона Барклі. Головна зірка Іглз за два дауни набрав лише 7 ярдів, не допомогло і рішення Джелена Хертса пройти на ногах. Проте 4 плей "орли" вирішили грати, а не віддавати м’яч Чіфс.

Пас пройшов, але було порушення правил від Ей Джей Брауна. Таке карається 10 ярдами до своїх воріт. Команда Ніка Сіріанні вирішила не ризикувати вдуге – м’яч перейшов до фаворита.

Nick Sirianni was upset after this pass interference call on A.J. Brown on fourth down.



The Eagles punted after the penalty on the opening drive. pic.twitter.com/r0UTdxQS0S — ESPN (@espn) February 9, 2025

Tom Brady was not happy with this offensive pass interference call on A.J. Brown. #SBLIX pic.twitter.com/bcU9LNXVGr — TSN (@TSN_Sports) February 9, 2025

Відверто кажучи, "шефи" провалили свій перший напад. Вони хотіли показати свій рівень, але то Тревіс Келсі не виловив м’яч від Махоумса, то сам Патрік занадто забігався і віддавав уже в екстреному моменті.

Mahomes escapes pressure but Philly’s defense doesn’t break.



📺: #SBLIX on FOX

📱: Tubi + NFL app pic.twitter.com/mA3VvUoNvS — NFL (@NFL) February 9, 2025

Якщо команда з Пенсильванії ризикнула на 4 розіграші під час своєї атаки, то чинні чемпіони пантом повернули м’яч на чужу половину поля.

Андердог намагався задіювати Сакуона Барклі. Найкращий атакуючий гравець сезону ніяк не міг пройти оборону Канзаса, а одного разу навіть послизнувся. Зате працювали пасові комбінації. Після чергового пасу Філадельфія зупинилася за 1 ярд від залікової зони – легендарний "tush-push" і тачдаун. Кікер також не підвів – 7:0.

Головне правило американського футболу – просто набирай 10 ярдів за 4 спроби і все. Лічильник оновиться – знову буде 4 спроби. Друге володіння м’ячем від Чіфс довело, що не все так просто. Бездарні 3 плея й нічого іншого не лишалося, ніж знову відмовитися від м’яча.

Проблеми додавалися і в захисті. Ветеран та лідер Кріс Джонс отримав травму шиї. Оператори не раз фіксували увагу на цьому.

Chris Jones is getting his neck worked on. Could be a huge shift for the Chiefs. pic.twitter.com/NR1Wb3PD2f — IG: NFLPreme (@premefootball) February 10, 2025

Філадельфія продовжила грати розкуто, та впевненість переросла в самовпевненість – Хертс віддав невдалий пас і сталося перше перехоплення в грі.

Та і в третьому драйві Патрік Махоумс нічого не придумав для своїх ресіверів чи ранін-беків.

Атака "орлів" зуміла наблизитися на позначку 43 ярдів до залікової зони. Вирішили набрати 3 очки за допомогою філд-гола. 30-річний Джейк Елліот, який у складі команди був ще у чемпіонському сезоні-2017, реалізував удар, але було порушення правил. Довелося бити з 48 ярдів. Вже не так упевнено, проте м’яч влетів у ворота.

Jake Elliott JUST squeezed it into the upright. Eagles lead 10-0!



! #SBLIX pic.twitter.com/uBkbBQo87m — TSN (@TSN_Sports) February 10, 2025

Напад Чіфс із кожним драйвом був все гірше і гірше. Перші два плея завершилися секами Махоумса. Третій розіграш – неточний пас від Махоумса і Купер Діджин робить Pick six (тачдаун після перехоплення)!

Квінтесенцією "імпотенції" в атаці став епізод за 1 хвилину 45 секунд до кінця другої чверті. Махоумс, схоже, забоявся секу в своїй заліковій зоні (якби таке сталося, то Іглз заробили б додаткові 2 очки), що знову (!) віддав пас в руки суперника. Цього разу перехоплення зробив Зак Бон.

Zack Baun picks off the another errant pass by Patrick Mahomes 😳 pic.twitter.com/7HUT4gwaaQ — Def Pen Sports (@DefPenSports) February 10, 2025

Певно, було про що жаліти головній зірці НФЛ, адже кара прийшла миттєво. Чудовий прийом від Ей Джея Брауна, кілька ярдів на ногах і тачдаун.

HURTS TO AJ BROWN FOR THE 24-0 LEAD 😳



(via @NFL)

pic.twitter.com/qfSrySDWSL — Bleacher Report (@BleacherReport) February 10, 2025

24:0 за першу половину. Варто нагадати, що за останні 6 Супербоулів програвша команда лише раз набрала більше 24 очок за гру. І сталося це в 2023 році, коли Філадельфія набрала 35, але Канзас на три більше.

Якщо все валиться з рук, то най так і буде буквально. Напевно, саме такі думки були в іменитого ДеАндре Хопкінса. Перший ідеальний пас від Махомса за гру він не виловив у ситуації, коли навколо і близько не було жодного представника захисту опонентів.

How do you not catch this 😭😭😭 pic.twitter.com/PlxJHhqGir — BricksCenter (@BricksCenter) February 10, 2025

У перерві глядачів на трибунах розважав Кендрік Ламар. Анонсував його виступ відомий актор Семюел Л Джексон. Ймовірно, це був чудовий натяк на ще одну зірку НФЛ Ламара Джексона.

У другій половині все продовжувалося за схожим сценарієм. Лінія нападу чемпіонів не встигала навіть відчути атмосферу перебування на полі, як вже треба було прощатися з можливістю набрати очки.

Атака "орлів" на куражі робила все не тільки для набору очок, а і для затягування часу. Майже 7-хвилинний драйв закінчився 29-ярдовим філд-голом.

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Про атаку Чіфс писати нічого. Так, Махоумс щось показав раном, але все завершилось інкомплід-пасом у четвертому плеї. Іглз витратили кілька секунд і знову занесли тачдаун. Хертс наважився на довгий пас, а худорлявий, але швидкий Девонта Сміт зловив овальний м'яч у заліковій зоні.

DEEP BALL TO SMITH AND HE HAS IT THE EAGLES CANNOT BE STOPPED!



📺: #SuperBowlLIX on FOX pic.twitter.com/Vyw5gvy21m — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) February 10, 2025

Колектив Енді Ріда замість того, щоб остаточно розсипатися, навпаки, почав грати немов вони ведуть 34:0. Вільно та розкуто. Патрік почав не соромитися після снепу бігти, віддавати паси на десятки ярдів. На допомогу лідеру прийшов 21-річний "першорічка" Зав’єр Ворті. Він прийняв і майже 50-ярдову передачу, а згодом чудово відкрився в енд-зон.

Представники Пенсільванії розуміли, що гра в кишені. Вони робили все, щоб "вбивати" час, а потім Джейк Елліот реалізовував свої філд-голи. Хоч і кікери вкрай рідко отримують свої оплески, але сьогодні 30-річний №153 драфту-2017 заслужив овації.

В кінці гри Чіфс набрали два тачдауни та розіграли комбінації на 2 очки. Якщо подивитися на підсумковий рахунок зустрічі, можливо, в голові з'явиться думка, що майже була рівна боротьба. Такого не було й близько...

Супербоул LIX – американський футбол

Філадельфія Іглз – Канзас-Сіті Чіфс 40:22 (7:0, 17:0, 10:6, 6:16)

SUPER BOWL CHAMPIONS!

THIS ONE’S FOR YOU PHILLY! pic.twitter.com/tWxrzozMQU — Philadelphia Eagles (@Eagles) February 10, 2025

Нагадаємо, "начальники" втратили шанс увійти в історію. Вони виграли попередні два Супербоули. Раніше жоден клуб Національної футбольної ліги не робив "трипіт" (три титули поспіль – прим.)

Наступний сезон стартує 4 вересня. Супербоул запланований на 1 лютого. Гру прийме місто Санта-Клара, Каліфорнія.