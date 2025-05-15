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Зірковий гравець в американський футбол домовився про новий контракт на 30 млн

Руслан Травкін — 15 травня 2025, 09:32
Зірковий гравець в американський футбол домовився про новий контракт на 30 млн
Деррік Генрі
x.com/Ravens

Клуб Національної футбольної ліги Балтимор Рейвенс домовився про новий контракт з ранінбеком Дерріком Генрі.

Про це повідомила пресслужба команди.

31-річний Генрі підписав контракт до кінця сезону-2027. За цей період він отримає 30 млн доларів, з яких 25 млн точно гарантовані. У сезоні-2025 Деррік отримає 8 млн.

Футболіст виступає за Рейвенс з 2023 року. Перші 7 сезонів кар'єри ранінбек виступав за Теннесі Тайтенс.

Генрі – один із найкращих на своїй позиції в НФЛ. Минулого сезону він встановив рекорд франшизи.

Нагадаємо, на початку міжсезоння Баффало Біллз оголосив про продовження контракту з лідером команди Джошом Алленом на 330 млн доларів. 

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