Ним був незадоволений зірковий квотербек: Джетс звільнили головного тренера

Клуб Національної футбольної ліги Нью-Йорк Джетс відправив у відставку Робета Салеха.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Джетс розпочали сезон із показника 2-3. Команда йде на 8 місце у конференції АФЛ. Тимчасовим коучем призначено Джеффа Ульбріха, який був координатором захисту у штабі Салеха.

45-річний фахівець очолив Нью-Йорк у 2021 році. За цей час команда під його керівництвом здобула 20 перемог за 56 поєдинків і жодного разу не виходила до плейоф.

Головною причиною відставки ЗМІ називають конфлікт із зірковим квотербеком Аароном Роджерсом, проте власник франшизи Вуді Джонсон відкидає таку версію, пише Sports Illustrated.

40-річний Роджерс приєднався до Джетс рік тому. До цього він 17 сезонів відіграв за Грін-Бей. Аарон чотири рази визнавався MVP регулярного сезону НФЛ. У 2010 році у складі Пекерс став переможцем Супербоулу.