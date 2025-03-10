MVP сезону в НФЛ отримав новий контракт на 330 млн доларів

Один із найкращих клубів Національної футбольної ліги Баффало Біллз оголосив про продовження контракту з лідером команди Джошом Алленом.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Аллен за наступні 6 сезонів отримає загалом 330 млн доларів, з яких гарантовані 250 млн.

Це найбільша гарантована сума, надана гравцеві НФЛ. Він перевершив контракт Дешоуна Вотсона з Клівленда, який за контрактом гарантовано отримає 240 млн доларів.

Таким чином, у середньому за рік квотербек буде отримувати 55 млн доларів. Лише його колега за амплуа Дак Прескотт із Даллас Ковбойз має більшу середньорічну зарплатню – 60 млн доларів.

За підсумками сезону-2024 Аллен став MVP. Він лише третій футболіст в історії франшизи, який отримав подібну нагороду, приєднавшись до Турмана Томаса (1991) та О Джея Сімпсона (1973).

Нагадаємо, Баффало зупинився за крок від виходу в Супербоул. Команда Аллена у фіналі конференції АФК програла Канзас-Сіті Чіфс.