Адам Сендлер і зірка НФЛ уклали парі: на кону роль у фільмі

Зірковий голлівудський актор Адам Сендлер уклав парі з ранінбеком команди Балтимор Рейвенс Дерріком Генрі. Якщо гравець в американський футбол за наступний сезон набере 2000 ярдів, то Адам надасть йому роль у власному фільмі.

Про це повідомляє CNN.

Деррік є великим фанатом фільмів з Адамом. Сендлер записав йому спеціальне відео, де запропонував таку угоду.

" Привіт! Дерріку, я щойно прокинувся. Тому я й виглядаю огидно, до того ж я й сам огидний, але я тебе люблю. Якщо цього року ти пробіжиш понад 2000 ярдів, то не тільки зможеш знятися у фільмі, але й чудово повечеряєш разом зі мною. Люблю тебе, продовжуй у тому ж дусі", – сказав відомий актор.

Деррік у себе в соцмережах відповів: "Адам Сендлер просто GOAT! Я ціную додаткову мотивацію!".

Минулого сезону Генрі не дотягнув до позначки 2000 ярдів лише 79 ярдів, завершивши свій перший сезон у складі Балтімор Рейвенс з показником 1921.

"Набігти" 2000 ярдів Деррік зумів у сезоні-2020, коли виступав за Теннесі. За всю історію НФЛ набрати 2 тисячі і більше ярдів вдавалося лише дев'ятьом футболістам.

Раніше цього міжсезоння Генрі підписав дворічний контракт на 30 мільйонів доларів з Рейвенс. Гравець виступає за Балтимор з 2023 року. Перші 7 сезонів кар'єри ранінбек виступав за Теннесі Тайтенс.

Генрі – один із найкращих на своїй позиції в НФЛ. Минулого сезону він встановив рекорд франшизи.