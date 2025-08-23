Промова Аль Пачіно, Сендлер у ролі в'язня, неймовірний Волберг: найкращі фільми про американський футбол

Зовсім скоро, 4 вересня, у США стартує новий сезон Національної футбольної ліги 2025.

Багато хто недооцінює популярність цього заокеанського видовища. А дарма. Американський футбол – як нинішній президент США: непередбачуваний, яскравий, динамічний, часом жахливий і трохи незрозумілий. Але саме в цьому його шарм. У країні, де цей спорт зведений у культ, навіть лідера в овальний кабінет обирають під стать грі з овальним м’ячем.

Та крім видовищності, футбол – це ще й сила характеру, винагорода за працю та справжні драми франшизи, гравців, окремого персонажу.

"Чемпіон" поступово втягується у сезон. Тож почнемо з базового кік-офу (підбірка найкращих фільмів про американський футбол), далі будемо атакувати і захищатися (розбір правил) і таки занесемо тачдаун (прев’ю сезону).

Та це не все! Будуть і філд-голи (новини та результати матчів), а на десерт – яскравий Hail Mary (анонс Супербоулу).

Але це вже далека перспектива. Бо знавці знають: за один розіграш дозволений лише один пас уперед. Використаємо його на кінематограф.

"Щонеділі" ("Any Given Sunday"), 1999 рік

Відверто кажучи, Олівер Стоун похитнув свої позиції в пантеоні найвеличніших режисерів роботами 2010-х років. Спойлер: якщо не знаєте, то краще не гугліть.

Проте, були й світлі моменти. Ба більше – яскраві. "JFK. Постріли в Далласі", "Волл-Стріт" і звичайно ж "Взвод". Все таки безталанна людина не отримає 3 "Оскара" і 5 "Золотих глобусів". Популярність йому принесли батальні чи політичні стрічки.

Але у 1999-му Стоун вирішив вдарити не артилерією, а шоломом по шолому. Так народився фільм "Щонеділі". Бюджет – 55 млн, каса – 100,2 млн. Для спорту, який тоді був мало зрозумілим за межами США (ні Бразилія, ні Англія, ні Німеччина, які зараз чудово залучені в цей вид спорту, на той момент не мали такої любові до "чисто американської забави") неймовірний показник.

Спершу НФЛ мала допомагати зі зйомками, фінансуванням, промо. Але коли боси ліги прочитали сценарій, різко передумали: грошей не дамо, назви клубів не використовуйте, та й взагалі – удачі вам із вашими "Маямі Шаркс" та "Альбукерке Ацтекс". Так у фільмі й з’явилися команди-привиди, яких у реальній лізі ніколи не існувало.

Чому такий опір? Бо Стоун зняв занадто правдиво. Конфлікти в колективі, байдужість медиків до здоров’я гравців заради результату тут і зараз, втручання власників клубів у роботу тренерів. Реалізм – він лякає.

І головне – у центрі фільму легендарна промова Аль Пачіно. Її тренер говорить так, що мурашки йдуть по шкірі.

Життя й футбол – це боротьба за кожен дюйм. Зробив крок раніше чи пізніше – і програв.

Актор подарував світу і спіч у "Справедливість для всіх", і заклик до чесності у "Запах жінки", і трікстерські крики в "Адвокат Диявола". Там він грається з тоном, емоціями, переходить на крик. Тут – справжній, реальний, зрозумілий, "свій дядько", який знає багато чого в цьому житті.

Список акторів: Аль Пачіно, Камерон Діаз, Джеймі Фокс, Денніс Квейд, Аарон Екхарт

Рейтинг IMDb: 6,9.

"Все або нічого" ("The Longest Yard"), 2004

Адам Сендлер у своїх фільмах нерідко демонструє любов до спорту: то він у гольфістів грає, то в баскетбольних скаутів перевтілюється, то в людину, яка фанатіє від бейсболу. Не обійшов він увагою й головне спортивне божество США – американський футбол.

"Все або нічого" – ремейк культового фільму 1974 року, адаптований під реалії середини 2000-х.

Пол Кроу – колишній зірковий квотербек Питтсбург Стилерс. Судова тяганина за підозри в договірних матчах, нищівна критика з боку преси – і ось уже від спортивної слави залишаються лише вечірки, гульки та самозабутнє марнотратство. Такий собі американськофутбольний Артем Мілевський.

Природно, такий стиль життя приводить до проблем із законом. Кульмінація – арешт за керування авто в нетверезому стані. В’язниця – зовсім інший світ, далекий від сяйва, в якому жив колись зірковий квотербек.

І щоб раніше "відмотати" строк, Пол погоджується на авантюру: зібрати команду ув’язнених для виставкової гри проти команди охоронців – кращих у своєму штаті.

Тут є все: формування колективу, жорсткі тренування, тактичні задумки й, звісно, фірмовий гумор. Сміятися доведеться часто, але й підглянути щось про сам футбол також можна.

Актори: Адам Сендлер, Берт Рейнольдс, Кріс Рок, Джеймс Кромвелл

Рейтинг IMBD: 6,4

"Непереможний" ("Invincible"), 2006

Класична голлівудська історія: простолюдин отримує шанс своєї мрії – у 30 років спробувати стати професіоналом.

Але за цією казковою обгорткою стоїть реальна історія Вінса Папале. У студентські роки він був легкоатлетом-стрибуном із жердиною, проте так і не зумів досягти успіху. На 30-му році життя його буднями стали робота бармена та дворові матчі з друзями, де він виблискував.

Тим часом улюбленці Філадельфії – команда Ігзл – переживали кризу. Щоб повернути довіру фанатів, новий тренер Дік Вермейл пішов на нестандартний крок: пообіцяв віддати одне із місць у складі спеціальних команд будь-якому "самородку" з вулиці. І саме тут на авансцену виходить Папале.

Слоган фільму: "Мрії не живуть на узбіччі". І він чудово описує цю історію, показуючи, як іноді одна смілива ідея змінює життя назавжди.

Актори: Марк Волберг, Грег Кіннір, Елізабет Бенкс

Рейтинг IMDB: 6,9

"Невидима сторона" ("The Blind Side"), 2009 рік

У американському футболі "невидима сторона" (the blind side) – це термін, що означає частину поля, з якої квотербек не бачить оборонців, готуючись до кидка. Саме тому лівий тэкл (left tackle) – ключова позиція, адже він відповідає за захист "сліпої" сторони від небезпечних ривків суперників. Його роль цінується чи не найбільше у нападі, і відповідно саме ці гравці отримують одні з найвищих зарплат.

Втім, у фільмі футбол – лише тло. Головне тут – сім’я, тепло, людяність. Це історія про те, що кожен, навіть у чомусь зранений чи недосконалий, заслуговує на шанс. Заслуговує на опору, віру і любов, що здатні розкрити його потенціал.

Фільм заснований на реальних подіях, і від того сприймається ще емоційніше.

Sandra Bullock as Leigh Anne Tuohy in 2009's 'The Blind Side.' Bullock's performance earned her the Best Actress Oscar at the 82nd Academy Awards.



Sandra Bullock also received a Best Actress nomination for her performance as Ryan Stone in 2013's 'Gravity.' pic.twitter.com/lyTSjvAI5J — The Academy (@TheAcademy) July 26, 2022

Сандра Буллок наскільки чутливо передала свою роль, що отримала і "Оскар", і "Золотий глобус". Погодьтеся, рідко такі нагороди забирають за фільми про спортивну тематику.

Актори: Сандра Буллок, Квінтон Аарон, Кеті Бейтс

Рейтинг IMDb: 7,6

"День драфту" ("Draft Day"), 2014

У США день драфту NFL – це як у нас жеребкування Ліги чемпіонів (окей, знаю, що не цього сезону, підловили) для Динамо чи Шахтаря: інтрига, нерви, піт і шалені емоції фанатів.

Якщо ви слідкуєте за американськими лігами, то зануритися в закулісний хаос, дізнатися про роботу скаутів та менеджера стрічка допоможе ще й як.

У центрі подій - Сонні Уівер (Кевін Костнер), генеральний менеджер Клівленд Браунс, якому за одну добу потрібно прийняти рішення, що змінить все: і його кар’єру, і майбутнє команди. Дзвінки, кулуарні домовленості, спроби обдурити конкурентів. Трохи перефразую відомий аформизм: "У день драфту всі засоби хороші".

Актори: Кевін Костнер, Дженніфер Гарнер, Френк Ленджела

Рейтинг IMBD: 6,8

"Дублери" ("The Replacements"), 2000

Уяви собі ситуацію: футболісти страйкують, бо хочуть більших зарплат. Команда без гравців. Що робити? Правильно – набрати "дублерів", фактично випадкових хлопців з вулиці.

Саме так починається історія у "The Replacements". Тренер (Джин Хекмен) і новий квотербек (Кіану Рівз) збирають строкатий колектив: колишніх гравців, диваків, невдах і тих, хто просто хоче шанс. І раптом ця "солянка" починає давати результат.

І що більш цікаво, набір збитих льотчиків, людей, які толком не грали, відбувається не для якогось турніру на район округ чи область штат, а в саму НФЛ.

У 1987 році гравці мали розбіжності з лігою. Звичайно, причина в грошах – дохід зростав, а зарпллати – ні. І до кінця регулярного сезону за професійний клуб гратимуть водолаз, колишній борець сумо, колишній гравець у соккер та інші.

Список акторів: Кіану Рівз, Джин Хекман, Брук Ленгтон

Рейтинг IMDb: 6,6

Джеррі Магвайр (" Jerry Maguire"), 1996

"Show me the money!" – ця фраза стала крилатою в усьому світі. Але за нею стоїть історія про те, що у спорті головне не тільки гроші, а й люди.

Джеррі Магуайр (Том Круз) – успішний спортивний агент, який раптово вирішує працювати чесно: думати не про мільйони контрактів, а про долі гравців. Його крок здається самогубством у світі, де правила диктує бізнес. Але поруч із ним опиняються кілька людей, які вірять у щось більше.

Людина проти системи. Це завжди цікаво.

Список акторів: Том Круз, Куба Гьюдінг-молодши, Рене Зелвегер

Рейтинг IMDb: 7,3

Можна виставити претензію, а де ж "Згадуючи Титанів", "Ми одна команда" та інші. Все просто – до уваги бралися фільми пов’язані з НФЛ напряму або дотично.