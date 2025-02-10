Трамп став першим президентом США, який відвідав Супербоул

47-й президент США Дональд Трамп став першим чинним очільником держави, який відвідав Супербоул.

Про це повідомляє BBC.

78-річний політик був присутній на грі між Філадельфією Іглз та Канзас-Сіті Чіфс, які боролися за перемогу Супербоулу LIX. "Орли" виграли матч із рахунком 40:22.

Наступний сезон НФЛ стартує 4 вересня. Супербоул запланований на 1 лютого. Гру прийме місто Санта-Клара, Каліфорнія.

Donald Trump has become the first sitting US President to attend a #SuperBowl pic.twitter.com/hKYzmGcAqY — BBC Sport (@BBCSport) February 9, 2025

Трамп, який у січні склав присягу як 47-й президент Сполучених Штатів, перебуває на посаді вдруге. Він також був 45-м президентом США.

Хоча попередні президенти, такі як Рональд Рейган, проводили передматчеве підкидання монети з Білого дому, жоден президент під час своєї каденції ніколи не був присутнім на цьому заході.

Зазначимо, що Трамп є відвертим критик комісара НФЛ Роджера Гуделла. Він поставив під сумнів патріотизм гравців НФЛ, які стають на коліна під час виконання національного гімну США.

Супербоул проводиться з 1967 року. Подія є найпопулярнішим спортивним заходом країни. У вирішальній грі сходяться переможці конференцій AFC та NFC.

Раніше, на початку лютого, Дональд Трамп у Білому домі прийняв чемпіонів НХЛ Флориду Пантерз.