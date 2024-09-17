Кароліна Пантерс після двох поразок поспіль перевела на лаву запасних зіркового квотербека

Кароліна Пантерс після двох поразок поспіль на старті сезону вирішила провести у запас Брайса Янга.

Про це повідомляє сайт команди.

23-річний Янг вдало провів кар'єру в NCAA, тому "пантери" обрали його під №1 на драфті-2023.

Справи Янга в Національній футбольній лізі йдуть поки що невдало. Відсоток точних пасів складає 59%. Кароліна виграла лише 2 гри із 16, коли Янг починав поєдинок стартовим квотербеком.

Замість нього зустріч проти Лас-Вегас Рейдерс розпочне 36-річний Енді Далтон.

Пантерс увійшли до НФЛ у 1995 році. У сезоні 2003 та 2015 клуб виходив до Супербоулу, але обидва рази зазнав поразки. Останні шість сезонів команда не виходить до плейоф, здобувши за цей період у регулярному чемпіонаті лише 31 перемоги при 68 поразках.