Кароліна Пантерс після двох поразок поспіль перевела на лаву запасних зіркового квотербека
Брайс Янг
Instagram bryceyoung
Кароліна Пантерс після двох поразок поспіль на старті сезону вирішила провести у запас Брайса Янга.
Про це повідомляє сайт команди.
23-річний Янг вдало провів кар'єру в NCAA, тому "пантери" обрали його під №1 на драфті-2023.
Справи Янга в Національній футбольній лізі йдуть поки що невдало. Відсоток точних пасів складає 59%. Кароліна виграла лише 2 гри із 16, коли Янг починав поєдинок стартовим квотербеком.
Замість нього зустріч проти Лас-Вегас Рейдерс розпочне 36-річний Енді Далтон.
Пантерс увійшли до НФЛ у 1995 році. У сезоні 2003 та 2015 клуб виходив до Супербоулу, але обидва рази зазнав поразки. Останні шість сезонів команда не виходить до плейоф, здобувши за цей період у регулярному чемпіонаті лише 31 перемоги при 68 поразках.