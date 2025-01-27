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Махоумс вийшов на друге місце за перемогами в плейоф НФЛ серед квотербеків

Руслан Травкін — 27 січня 2025, 22:38
Махоумс вийшов на друге місце за перемогами в плейоф НФЛ серед квотербеків
Патрік Махоумс та дружина
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Лідер Канзас-Сіті Чіфс Патрік Махоумс вийшов на друге місце за перемогами серед квотербеків в історії плейоф.

Завдяки перемозі команди над Баффало Біллз у нього тепер 17 тріумфів у постсезоні, що на один більше, ніж у зірки 80-их Джо Монтани.

Попереду Патріка знаходиться лише Том Бреді. Колишній лідер Нью-Інгленд Петріотс та Тампи-Бей Бакканірз за кар'єру виграв 35 матчів плейоф.

Нагадаємо, що 9 лютого Патрік та його Чіфс спробують виграти третій Супербоул поспіль. Їхнім суперником буде Філадельфія Іглз.

Нещодавно стало відомо, що американський репер та хіп-хоп-виконавець Кендрік Ламар виступить на Super Bowl Halftime Show 2025.

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