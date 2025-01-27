Махоумс вийшов на друге місце за перемогами в плейоф НФЛ серед квотербеків
Патрік Махоумс та дружина
Лідер Канзас-Сіті Чіфс Патрік Махоумс вийшов на друге місце за перемогами серед квотербеків в історії плейоф.
Завдяки перемозі команди над Баффало Біллз у нього тепер 17 тріумфів у постсезоні, що на один більше, ніж у зірки 80-их Джо Монтани.
Попереду Патріка знаходиться лише Том Бреді. Колишній лідер Нью-Інгленд Петріотс та Тампи-Бей Бакканірз за кар'єру виграв 35 матчів плейоф.
Нагадаємо, що 9 лютого Патрік та його Чіфс спробують виграти третій Супербоул поспіль. Їхнім суперником буде Філадельфія Іглз.
Нещодавно стало відомо, що американський репер та хіп-хоп-виконавець Кендрік Ламар виступить на Super Bowl Halftime Show 2025.