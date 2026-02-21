Олімпіада-2026. 21 лютого. Онлайн-трансляція змагального дня

У суботу, 21 лютого, продовжуються змагання XXV зимових Олімпійських ігор 2026, зокрема будуть розіграні 10 комплектів медалей у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

"Чемпіон" проведе для вас текстову трансляцію дванадцятого змагального дня головної спортивної події чотириріччя, висвітлюючи усе найцікавіше на зимових Іграх-2026.

11:05. Розпочинаються змагання з першої спроби бобслеїстів, які змагаються в четвірках, а також з відбіркового етапу у чоловічому скікросі. Доброго ранку всім, вітаємо на передостанньому дні Зимових Олімпійських ігор-2026. Субота багата на медальні змагання, однак українці будуть представлені лише в двох стартах, де розігруватимуться нагороди!

