Олімпіада-2026. 21 лютого. Онлайн-трансляція змагального дня
У суботу, 21 лютого, продовжуються змагання XXV зимових Олімпійських ігор 2026, зокрема будуть розіграні 10 комплектів медалей у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.
Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.
"Чемпіон" проведе для вас текстову трансляцію дванадцятого змагального дня головної спортивної події чотириріччя, висвітлюючи усе найцікавіше на зимових Іграх-2026.
11:05. Розпочинаються змагання з першої спроби бобслеїстів, які змагаються в четвірках, а також з відбіркового етапу у чоловічому скікросі.
Доброго ранку всім, вітаємо на передостанньому дні Зимових Олімпійських ігор-2026. Субота багата на медальні змагання, однак українці будуть представлені лише в двох стартах, де розігруватимуться нагороди!
Напередодні ми розповіли про очікування від українських біатлоністів після Олімпійських ігор-2026.