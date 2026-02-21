Мілан-Кортіна. День 15. Шанс України в командній акробатиці та чоловічий фінал у керлінгу
В суботу, 21-го лютого, на спортивних аренах на Півночі Італії відбудуться змагання в рамках передостаннього дня Олімпійських ігор 2026.
У жінок в біатлоні відбудеться гонка з масовим стартом, в хокеї у чоловіків матч за третє місце, а також видовищними будуть фінали у фрістайлі та ковзанярському спорті.
Виступи українців 21 лютого
- 11:45. Фрістайл. Акробатика, мікст. Фінал 1
- 12:45. 🥇Фрістайл. Акробатика, мікст. Фінал 2
Збірна України виступить в фіналі фрістайлу в міксті з акробатиці. Це останній шанс на цій ОІ виправдати сподівання вболівальників на медаль. Склад нашої команди: Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський.
Напередодні лідер чоловічої команди Котовський провалився у кваліфікації особистих змагань, Окіпнюк, хоч і вийшов до фіналу, не зумів показати свій найкращий виступ, а днем раніше не змогла пробитися до фіналу Ангеліна.
Сьогодні українські фрістайлісти мають змогу реабілітуватися та порадувати вболівальників. В фіналі 1 стартують сім команд з яких четверо кращих пройдуть до фіналу 2, де і будуть розіграні медалі ОІ-2026.
- 12:00. 🥇Лижні гонки. Масстарт (50 км, класичний стиль), чоловіки
В цій дисципліні стартують Дмитро Драгун та Олександр Лісогор. Обидва українці мають вже досвід стартів на цих Іграх, але результати далекі від ідеальних – без фінішу навіть в топ-50, а також 23 місце в командному спринті.
Головною інтригою гонки буде боротьба Йоханнеса Клебо за 11-ту золоту медаль на Олімпійських Іграх.
Де дивитися?
Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських ігор читайте в нашому матеріалі.
Медальні фінали
- 12:00. 🥇Лижні гонки. Масстарт (50 км, класичний стиль), чоловіки
Норвежець Йоханнес Клебо виграв в Італії усі старти, в яких брав участь, а це – п'ять золотих медалей! Загалом у найтитулованішого спортсмена Зимових ОІ на рахунку вже десять медалей.
І сьогоднішня гонка може вписати ім'я Клебо золотими літерами в історію, як спортсмена, який виграв усі старти в межах одних Ігор.
На Іграх-2022 в масстарті Клебо не фінішував, а зараз є всі шанси заповнити прогалину. Чи є ще сили у легенди лижного спорту бути найкращим на дистанції в 50 кілометрів?
- 12:45. 🥇Фрістайл. Акробатика, мікст. Фінал 2
- 14:15. 🥇Фрістайл. Лижний крос. Чоловіки. Фінал
- 14:30. 🥇Лижний альпінізм. Змішана естафета
- 15:05. 🥉Керлінг. Жінки. Канада – США. Матч за 3-тє місце
- 15:15. 🥇Біатлон. Масстарт (12,5 км), жінки
На жаль, українки до топ-30 цих змагань не потрапили, тому будемо вболівати за красиву гонку. Напередодні, німкеня Франциска Пройсс заявила, що цей старт стане для неї останнім в кар'єрі. Також попрощається з біатлоном італійка Доротея Вірер.
- 17:40. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. Масстарт. Фінал
- 18:15. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. Масстарт. Фінал
- 20:05. 🥇Керлінг. Чоловіки. Велика Британія – Канада. Фінал
- 21:25. 🥇Фрістайл. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 3)
- 21:40. 🥉Хокей. Чоловіки. Словаччина – Фінляндія. Матч за 3-тє місце
- 22:03. 🥇Бобслей. Жінки, двійки (заїзд 4)
Повний розклад дня 21 лютого
- 11:00. Фрістайл. Лижний крос. Чоловіки. Рейтинговий раунд
- 11:00. Бобслей. Чоловіки, четвірки (заїзд 1)
- 11:45. Фрістайл. Акробатика, мікст. Фінал 1
- 12:00. 🥇Лижні гонки. Масстарт (50 км, класичний стиль), чоловіки
- 12:45. 🥇Фрістайл. Акробатика, мікст. Фінал 2
- 12:57. Бобслей. Чоловіки, четвірки (заїзд 2)
- 13:00. Фрістайл. Лижний крос. Чоловіки. 1/4 фіналу
- 13:35. Фрістайл. Лижний крос. Чоловіки. Чвертьфінали
- 13:54. Фрістайл. Лижний крос. Чоловіки. Півфінали
- 14:10. Фрістайл. Лижний крос. Чоловіки. Малий фінал
- 14:15. 🥇Фрістайл. Лижний крос. Чоловіки. Фінал
- 14:30. 🥇Лижний альпінізм. Змішана естафета
- 15:05. 🥉Керлінг. Жінки. Канада – США. Матч за 3-тє місце
- 15:15. 🥇Біатлон. Масстарт (12,5 км), жінки
- 16:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Масстарт. Півфінали
- 16:50. Ковзанярський спорт. Жінки. Масстарт. Півфінали
- 17:40. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. Масстарт. Фінал
- 18:15. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. Масстарт. Фінал
- 20:00. Бобслей. Жінки, двійки (заїзд 3)
- 20:05. 🥇Керлінг. Чоловіки. Великобританія – Канада. Фінал
- 20:30. Фрістайл. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 1)
- 20:58. Фрістайл. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 2)
- 21:25. 🥇Фрістайл. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 3)
- 21:40. 🥉Хокей. Чоловіки. Словаччина – Фінляндія. Матч за 3-тє місце
- 22:03. 🥇Бобслей. Жінки, двійки (заїзд 4)