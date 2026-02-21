Мілан-Кортіна. День 15. Шанс України в командній акробатиці та чоловічий фінал у керлінгу

В суботу, 21-го лютого, на спортивних аренах на Півночі Італії відбудуться змагання в рамках передостаннього дня Олімпійських ігор 2026.

У жінок в біатлоні відбудеться гонка з масовим стартом, в хокеї у чоловіків матч за третє місце, а також видовищними будуть фінали у фрістайлі та ковзанярському спорті.

Виступи українців 21 лютого

11:45. Фрістайл. Акробатика, мікст. Фінал 1

12:45. 🥇Фрістайл. Акробатика, мікст. Фінал 2

Збірна України виступить в фіналі фрістайлу в міксті з акробатиці. Це останній шанс на цій ОІ виправдати сподівання вболівальників на медаль. Склад нашої команди: Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський.

Напередодні лідер чоловічої команди Котовський провалився у кваліфікації особистих змагань, Окіпнюк, хоч і вийшов до фіналу, не зумів показати свій найкращий виступ, а днем раніше не змогла пробитися до фіналу Ангеліна.

Сьогодні українські фрістайлісти мають змогу реабілітуватися та порадувати вболівальників. В фіналі 1 стартують сім команд з яких четверо кращих пройдуть до фіналу 2, де і будуть розіграні медалі ОІ-2026.

Дмитро Котовський Getty Images

12:00. 🥇Лижні гонки. Масстарт (50 км, класичний стиль), чоловіки

В цій дисципліні стартують Дмитро Драгун та Олександр Лісогор. Обидва українці мають вже досвід стартів на цих Іграх, але результати далекі від ідеальних – без фінішу навіть в топ-50, а також 23 місце в командному спринті.

Головною інтригою гонки буде боротьба Йоханнеса Клебо за 11-ту золоту медаль на Олімпійських Іграх.

Олександр Лісогор Getty Images

Де дивитися?

Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських ігор читайте в нашому матеріалі.

Медальні фінали

Норвежець Йоханнес Клебо виграв в Італії усі старти, в яких брав участь, а це – п'ять золотих медалей! Загалом у найтитулованішого спортсмена Зимових ОІ на рахунку вже десять медалей.

І сьогоднішня гонка може вписати ім'я Клебо золотими літерами в історію, як спортсмена, який виграв усі старти в межах одних Ігор.

На Іграх-2022 в масстарті Клебо не фінішував, а зараз є всі шанси заповнити прогалину. Чи є ще сили у легенди лижного спорту бути найкращим на дистанції в 50 кілометрів?

12:45. 🥇Фрістайл. Акробатика, мікст. Фінал 2

14:15. 🥇Фрістайл. Лижний крос. Чоловіки. Фінал

14:30. 🥇Лижний альпінізм. Змішана естафета

15:05. 🥉Керлінг. Жінки. Канада – США. Матч за 3-тє місце

15:15. 🥇Біатлон. Масстарт (12,5 км), жінки

На жаль, українки до топ-30 цих змагань не потрапили, тому будемо вболівати за красиву гонку. Напередодні, німкеня Франциска Пройсс заявила, що цей старт стане для неї останнім в кар'єрі. Також попрощається з біатлоном італійка Доротея Вірер.

17:40. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. Масстарт. Фінал

18:15. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. Масстарт. Фінал

20:05. 🥇Керлінг. Чоловіки. Велика Британія – Канада. Фінал

21:25. 🥇Фрістайл. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 3)

21:40. 🥉Хокей. Чоловіки. Словаччина – Фінляндія. Матч за 3-тє місце

22:03. 🥇Бобслей. Жінки, двійки (заїзд 4)

Повний розклад дня 21 лютого