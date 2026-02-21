Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Стрибок був невдалим: Котовський – про заміну коронного "Урагана" перед вирішальним раундом

Сергій Шаховець — 21 лютого 2026, 13:53
Дмитро Котовський
НОК України

Лідер збірної України з лижної акробатики Дмитро Котовський розповів, що перед вирішальним раундом фіналу Олімпіади-2026 йому замінили стрибок.

Слова 24-річного фристайліста передає Суспільне Спорт.

Котовський мав виконувати коронний "Ураган", але в останній момент тренери замінили його на простіший стрибок – Back Full-Double Full-Full.

"Як я розумію, стрибок заявлений був з самого початку. І після другого стрибка (Окіпнюка – ред.) я думав, мені доведеться його виконувати. Але я так розумію, що по загальній сумі балів відносно інших команд з цим стрибком було би достатньо балів, щоб пройти кваліфікацію, але стрибок був невдалим", – сказав Котовський,

Заміна стрибка в останній момент виявилася невдалою. Котовський під час приземлення не втримався на ногах, заробивши 87.17 бала. У підсумку Україна посіла 6 місце, залишившись без медального фіналу.

Олімпійським чемпіоном у лижній акробатиці в міксті вдруге в історії стала збірна США, яка в боротьбі за "золото" випередила Швейцарію та Китай.

Слідкуйте за найцікавішими подіями передостаннього змагального дня ОІ-2026 в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Читайте також :
Найгірша Олімпіада в історії: Україна завершила виступи на Іграх без медалей
Олімпійські ігри 2026 Дмитро Котовський лижна акробатика

