Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Україна не виступить у масстарті з лижних гонок на Олімпіаді-2026

Олександр Булава — 21 лютого 2026, 15:16
Україна не виступить у масстарті з лижних гонок на Олімпіаді-2026
Анастасія Нікон
REUTERS/Stephanie Lecocq

Жіночий масстарт з лижних гонок на Олімпіаді-2026 відбудеться без представників України.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Участь у жіночому масстарті мала взяти лише одна з чотирьох українок – Анастасія Нікон. Проте через хворобу українська лижниця не бігтиме гонку.

Для України – це мав бути останній старт на Іграх. Таким чином, національна команда вже завершила виступи на Олімпійських іграх без медалей.

Напередодні український дует, Анастасія Нікон та Софія Шкатула, не зміг пробитися до фіналу командного спринту вільним стилем. У кваліфікації наші лижниці показали 20-й результат із 26 команд, тоді як до вирішального раунду проходили 15 найкращих.

Слідкуйте за найцікавішими подіями передостаннього змагального дня ОІ-2026 в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Лижні перегони Олімпійські ігри-2026

Лижні перегони

Лижні гонки. Клебо став абсолютним чемпіоном Олімпіади-2026
Принцеса нарешті стала Королевою. Як Фріда Карлссон боролася сама з собою
Мілан-Кортіна. День 15. Шанс України в командній акробатиці та чоловічий фінал у керлінгу
Зіркова шведська лижниця пропустить марафон на Олімпіаді-2026
Десяте золото Клебо. Норвегія – олімпійські чемпіони в командному спринті

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік