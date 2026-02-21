Україна не виступить у масстарті з лижних гонок на Олімпіаді-2026

Жіночий масстарт з лижних гонок на Олімпіаді-2026 відбудеться без представників України.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Участь у жіночому масстарті мала взяти лише одна з чотирьох українок – Анастасія Нікон. Проте через хворобу українська лижниця не бігтиме гонку.

Для України – це мав бути останній старт на Іграх. Таким чином, національна команда вже завершила виступи на Олімпійських іграх без медалей.

Напередодні український дует, Анастасія Нікон та Софія Шкатула, не зміг пробитися до фіналу командного спринту вільним стилем. У кваліфікації наші лижниці показали 20-й результат із 26 команд, тоді як до вирішального раунду проходили 15 найкращих.

