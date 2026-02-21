Україна назвала імена прапороносців на церемонію закриття Олімпійських ігор 2026

Лижні акробати Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський стануть прапороносцями збірної України на церемонії закриття зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані.

Про це повідомляється на порталі Олімпіади.

Урочиста церемонія закриття Олімпіади відбудеться у неділю, 22 лютого. Початок заходу заплановано на 21:30.

Пряму трансляцію події можна буде переглянути на телеканалі Перший та на платформах Суспільне Спорт.

Нагадаємо, напередодні Брикіна та Котовський разом з Олександром Окіпнюком представляли Україну в першому фіналі з лижної акробатики серед змішаних команд.

Після першого стрибка у виконанні Ангеліни Брикіної збірна України йшла на прохідному другому місці. Однак після падінь Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського "синьо-жовті" опустилися на шосту сходинку, опинившись поза суперфіналом.

Лідер збірної України Котовський також розповів, що у вирішальному раунді тренерський штаб замінив його коронний "Ураган" на простіший стрибок – Back Full-Double Full-Full, який виявився невдалим.

Україна втратила останній шанс завоювати медаль на Олімпійських іграх 2026, повторивши найгірший результат в історії.