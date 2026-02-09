Перший мультимедаліст і третій олімпійський рекорд: підсумки Олімпіади за 9 лютого

9 лютого, у третій день XXV зимових Олімпійських ігор в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо було розіграно 5 комплектів нагород. Українці похвалитися здобутками поки не можуть.

Перші нагороди понеділка було розіграно у фрістайлі. Жінки визначали сильніших в дисципліні слоупстайл. Олімпійською чемпіонкою стала швейцарка Матільда Гремо, яка лише на 0.38 бала випередила знамениту китайську спортсменку і модель Ейлін Гу. Третє місце посіла канадійка Меган Олдем.

Гремо захистила свій титул у слоупстайлі, завойований чотири роки тому в Пекіні. А ось Гу могла стати триразовою олімпійською чемпіонкою, однак вимушена була задовольнитись "сріблом". Втім, китаянка ще матиме шанс взяти реванш у дисципліні бігейр. Кваліфікація тут відбудеться 14 лютого.

Матільда Гремо Getty images

Нагадаємо, що українка Катерина Коцар зупинилася за два кроки від потрапляння до фіналу змагань зі слоупстайлу.

Фрістайл. Жінки, слоупстайл

Матільда Гремо (Швейцарія) – 86.96 Ейлін Гу (Китай) – 86.58 Меган Олдем (Канада) – 76.46

Якщо "золото" Гремо стало для неї другим за дві Олімпіади, то її співвітчизник Франьо фон Алльмен став першим мультимедалістом італійських Ігор. Разом із Тангі Нефом фон Алльмен став переможцем нової олімпійської дисципліни – командної комбінації.

У командній комбінації беруть участь по двоє спортсменів. Один виступає у швидкісному спуску, а другий – у слаломі, за сумою їхніх результатів визначається підсумковий час команди.

Фон Алльмен, на відміну від позавчорашьного "чистого" швидкісного спуску, де він несподівано став чемпіоном, продемонстрував четвертий час, однак шалений заїзд у слаломі видав його напарник Неф.

Співвітчизники швейцарців, зірковий Марко Одерматт та Лоїк Мейяр, посіли друге місце. Абсолютно однаковий час із ними показали австрійці Вінсент Кріхмайр/Мануель Феллер, тож вперше на Олімпіаді було вручено два комплекти срібних нагород.

Гірськолижний спорт. Чоловіки, командна комбінація

Франьо фон Алльмен/Тангі Неф (Швейцарія) – 2:44.04 Марко Одерматт/Лоїк Мейяр (Швейцарія) та Вінсент Кріхмайр/Мануель Феллер (Австрія) – +0.99

Третій олімпійський рекорд за три дні було встановлено у ковзанярському спорті. Відома як спортивними результатами, так і епатажністю нідерландка Ютта Лердам оновила досягнення на дистанції 1000 метрів у жінок. Срібну медаль завоювала її співвітчизниця Фемке Коко, бронзову – японка Міхо Такагі.

Відомий блогер і боксер Джейк Пол, який є нареченим Лердам, не зміг стримати сліз після перемоги коханої.

Ковзанярський спорт. Жінки, 1000 м

Ютта Лердам (Нідерланди) – 1:12.31 (ОР) Фемке Коко (Нідерланди) – +0.28 Міхо Такагі (Японія) – +1.64

Переможницею змагань сноубордисток у дисципліні бігейр стала чинна чемпіонка світу японка Кокомо Мурасе. Другу позицію, як і чотири року тому в Пекіні, посіла новозеландка Зої Садовскі-Синнотт. Третьою стала представниця Кореї Ю Шунгун.

Кокомо Мурасе Getty images

Сноуборд. Жінки, бігейр

Кокомо Мурасе (Японія) – 179.00 Зої Садовскі-Синнотт (Нова Зеландія) – 172.25 Ю Шунгун (Корея) – 171.00

У чоловічих стрибках з трампліна на нормальному трампліні (HS 107) золоту медаль здобув німець Філіпп Раймунд, який лідирував і після першої спроби. "Срібло" в активі поляка Кацпера Томасяка, а "бронзу" поділили представник Японії Рен Нікайдо та швейцарець Грегор Дешванден. Для всіх них це перші олімпійські нагороди в кар'єрі.

У двох з п'яти медальних стартів 9 лютого нагороди отримали не три спортсмена чи команди, а чотири.

Філіпп Раймунд Skijumping.pl

Зазначимо, що лідер сезону, словенець Домен Превц, став лише шостим. Українці Євген Марусяк та Віталій Калініченко, посівши, відповідно, 42 та 47 позиції. не змогли пробитися в фінальну спробу, куди виходили 30 найкращих стрибунів.

Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін HS 107

Філіпп Раймунд (Німеччина) – 274.1 Кацпер Томасяк (Польща) – 270.7 Рен Нікайдо (Японія) та Грегор Дешванден (Швейцарія) – 266.0

У мікстовому турніру з керлінгу відбулися півфінальні поєдинки. Шведи розгромили британців з рахунком 9:3, а американці впоралися зі збірною Італії – 9:8. Варто зазначити, що на груповому етапі домінували якраз представники Великої Британії, однак їм доведеться боротися лише за "бронзу". У фіналі зустрінуться Швеція та США.

Виступи українців

У жіночих одномісних санях представниці України завершили два заїзди у другій десятці. Юліанна Туницька показала 16 час, Олена Смага - 18-й з відставанням у понад дві секунди від лідерки, німкені Юлії Таубіц. Медалі тут буде розіграно за підсумками чотирьох заїздів 10 лютого.

Після фінішу першої спроби Смага на камеру видала меседж до світової спільноти:

Слава Україні! Пам'ятайте, якою ціною ми тут!

Скелетоніст Владислав Гераскевич розпочне боротьбу на Олімпіаді 12 лютого. На старт тренувальних заїздів спортсмен вийшов у шоломі з зображенням українських атлетів, які загинули внаслідок російського вторгнення. Гераскевич заявив, що деякі з них були його друзями.

Владислав Гераскевич Getty images

Зазначимо, що Владислав дуже непогано виглядав на тренуваннях, показавши у двох заїздах п'ятий та третій час відповідно.

Після трьох днів Олімпіади у медальному заліку продовжує лідирувати збірна Норвегії з 3 золотими, 1 срібною та 2 бронзовими нагородами. Стільки ж "золота" в активі Швейцарії, але окрім цього швейцарці здобули 1 "срібло" та 1 "бронзу". Найбільше медалей у команди Італії (1-2-6).

10 лютого, у четвертий день Олімпійських ігор, буде розіграно 9 комплектів нагород.