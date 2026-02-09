Дуже пишаюся тобою: Джейк Пол не стримав сліз після олімпійського рекорду своєї нареченої

Олімпійські ігри-2026 в Мілані подарували не лише новий рекорд, а й один із найемоційніших моментів турніру. Після тріумфу своєї нареченої Ютти Лердам відомий блогер і боксер Джейк Пол не зміг стримати сліз просто на трибунах.

Останні секунди заїзду Джейк Пол знімав на відео. У момент, коли Ютта перетнула фінішну лінію та стало зрозуміло, що рекорд оновлено, блогер розплакався від щастя, обіймаючи своїх батьків і батьків спортсменки. Кадри миттєво розлетілися соцмережами та зворушили фанатів по всьому світу.

Після фінішу Пол написав коротко, але дуже щиро:

"Моя крихітка щойно встановила олімпійський рекорд! Я неймовірно пишаюся тобою".

У фіналі жіночого ковзанярського спорту на дистанції 1000 метрів нідерландка показала фантастичний результат — 1:12.31, що стало новим олімпійським рекордом. Для Лердам це особливе досягнення, адже на Іграх у Пекіні-2022 вона виборола лише срібну медаль.

Нагадаємо, Джейк Пол і Ютта Лердам познайомилася завдяки соцмережам, після того як Пол запросив Ютту на свій подкаст. Їхні стосунки стали публічними у квітні 2023 року, через два місяці після поразки Джейка в ринзі від Томмі Ф'юрі.

Детальніше про стосунки пари можна дізнатися із нашого матеріалу про історію кохання пари, розвиток стосунків та їхню шалену популярність.