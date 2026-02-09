Українська правда
Лердам з олімпійським рекордом виграла золото на дистанції 1000 метрів

Олександр Булава — 9 лютого 2026, 19:54
Лердам з олімпійським рекордом виграла золото на дистанції 1000 метрів
Ютта Лердам
Getty Images

У понеділок, 9 лютого, на Олімпійських Іграх-2026 відбувся фінал у ковзанярському спорті на дистанції 1000 метрів серед жінок.

Перемогу в заїзді здобула нідерландка Ютта Лердам, яка показала час 1:12.31 хвилини та оновила олімпійський рекорд. На Іграх в Пекіні у 2022 році на цій дистанції вона виборола срібло.

Друге місце посіла також представниця Нідерландів Фемке Коко, бронза у японки Міхо Такагі.

Олімпійські Ігри-2026
 Ковзанярський спорт, 1000 метрів, жінки

  1. Ютта Лердам (Нідерланди) – 1:12.31
  2. Фемке Коко (Нідерланди) +0.28
  3. Міхо Такагі (Японія) +1.64

Зазначимо, що Ютта є нареченою відомого ютубера і боксера Джейка Пола.

Напередодні Лердам жорстко розніс нідерландський телевізійний експерт Йохан Дерксен за переліт на Олімпіаду приватним літаком.

Ковзанярка не летіла разом із командою, а прибула до Мілана окремо, демонструючи в соцмережах розкішну подорож: персоналізовані прикраси, капкейки, екран із власним зображенням і вишукану вечерю на борту.

Раніше на дистанції 3000 метрів золото з олімпійським рекордом виграла Франческа Лоллобріджіда.

