Лердам з олімпійським рекордом виграла золото на дистанції 1000 метрів

У понеділок, 9 лютого, на Олімпійських Іграх-2026 відбувся фінал у ковзанярському спорті на дистанції 1000 метрів серед жінок.

Перемогу в заїзді здобула нідерландка Ютта Лердам, яка показала час 1:12.31 хвилини та оновила олімпійський рекорд. На Іграх в Пекіні у 2022 році на цій дистанції вона виборола срібло.

Друге місце посіла також представниця Нідерландів Фемке Коко, бронза у японки Міхо Такагі.

Олімпійські Ігри-2026

Ковзанярський спорт, 1000 метрів, жінки

Ютта Лердам (Нідерланди) – 1:12.31 Фемке Коко (Нідерланди) +0.28 Міхо Такагі (Японія) +1.64

Зазначимо, що Ютта є нареченою відомого ютубера і боксера Джейка Пола.

Напередодні Лердам жорстко розніс нідерландський телевізійний експерт Йохан Дерксен за переліт на Олімпіаду приватним літаком.

Ковзанярка не летіла разом із командою, а прибула до Мілана окремо, демонструючи в соцмережах розкішну подорож: персоналізовані прикраси, капкейки, екран із власним зображенням і вишукану вечерю на борту.

Раніше на дистанції 3000 метрів золото з олімпійським рекордом виграла Франческа Лоллобріджіда.