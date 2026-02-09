Визначились фіналісти змішаного турніру з керлінгу на Олімпійських іграх 2026: результати матчів

У понеділок, 9 лютого, відбулись півфінальні змагання серед змішаних пар з керлінгу у межах Олімпійських ігор-2026.

Першим фіналістом стала збірна Швеції, яка розтрощила в 1/2 британців, які у попередньому раунді здобули 8 перемог при одній поразці. Натомість у другому півфіналі сильнішими були американці, які вирвали путівку у фінал завдяки хорошій кінцівці зустрічі.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг

Півфінал, змішані пари, 9 лютого

Швеція – Велика Британія 9:3

Італія – США 8:9

Медальні матчі заплановані на 10 лютого. Спершу будуть розіграні бронзові нагороди між Великою Британією та Італією (початок о 15:05), а золотий фінал Швеція – США стартує о 19:05 (за київським часом).

Із повним розкладом Олімпійських ігор-2026 можна ознайомитись –ТУТ.