Туницька та Смага – у першій двадцятці після двох заїздів на Олімпіаді-2026

У понеділок, 9 лютого, відбуваються змаганнях на одномісних санях серед жінок у межах Олімпійських ігор-2026.

Україну представляють Олена Смага та Юліанна Туницька, які після першого заїзду розташовувались на 17-й та 18-й позиціях відповідно.

Після другого старту обидві українки не змогли серйозно наблизитись до чільної десятки – 16-та (Туницька) та 18-та (Смага) позиції. Поміж представницями України опинилась Ембір-Лі Саско із Канади.

Лідерство захопили німкені – Таубіц та Фребел. Трійку найкращих замикає латвійка Бота.

У цьому виді змагань перемогу здобуде спортсменка з найкращим результатом за сумою чотирьох заїздів.

Олімпійські Ігри-2026 Результати після другого заїзду

Юлія Таубіц (Німеччина) 1:45.188 Мерль Фребел (Німеччина) – +0.061 Еліна Бота (Латвія) +0.495

…

14. Юліанна Туницька (Україна) +2.151

15. Олена Смага (Україна) +2.458

Нагадаємо, напередодні Андрій Мандзій побив рекорд України в чоловічих санях на ОІ.

Україну на Іграх-2026 представить 46 спортсменів. Найбільше представництво буде саме в біатлоні та санному спорті – по десять атлетів.

Слідкуйте за усіма найцікавішими подіями четвертого змагального дня Олімпійських ігор у текстовій онлайн-трансляції.