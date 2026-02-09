Швейцарка Гремо здобула золоту медаль у слоупстайлі, ставши дворазовою олімпійською чемпіонкою
Швейцарська фристайлістка Матільда Гремо виграла золоту медаль у змагання зі слоупстайлу.
26-річна спортсменка свій найкращий результат показала у другій спробі, набравши 86.96 балів. Для Матільди Гремо ця золота медаль стала другою в кар'єрі: першу швейцарка здобула в Пекіні-2022 у слоупстайлі. На рахунку фристайлістки також срібло зі слоупстайлу в корейському Пхьончхані-2018 та бронза в біг-ейрі в Пекіні-2022.
Срібною призеркою стала китаянка Ейлін Гу (86.58), яка не змогла стати триразовою олімпійською чемпіонкою. Бронзова медаль дісталася канадці Меґан Олдем (76.46) – перша в кар'єрі.
Фристайл. Фінал у слоупстайлі (жінки)
- 1. Матільда Гремо (Швейцарія) – 86.96
- 2. Ейлін Гу (Китай) – 86.58
- 3. Меґан Олдем (Канада) – 76.46
Нагадаємо, що українка Катерина Коцар не змогла пробитися до фіналу змагань слоупстайлу. 25-річна спортсменка посіла 14 місце в дебютному виступі на Олімпійських іграх 2026.