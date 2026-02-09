Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Швейцарка Гремо здобула золоту медаль у слоупстайлі, ставши дворазовою олімпійською чемпіонкою

Сергій Шаховець — 9 лютого 2026, 14:52
Швейцарка Гремо здобула золоту медаль у слоупстайлі, ставши дворазовою олімпійською чемпіонкою
Матільда Гремо
Getty Images

Швейцарська фристайлістка Матільда Гремо виграла золоту медаль у змагання зі слоупстайлу.

26-річна спортсменка свій найкращий результат показала у другій спробі, набравши 86.96 балів. Для Матільди Гремо ця золота медаль стала другою в кар'єрі: першу швейцарка здобула в Пекіні-2022 у слоупстайлі. На рахунку фристайлістки також срібло зі слоупстайлу в корейському Пхьончхані-2018 та бронза в біг-ейрі в Пекіні-2022.

Срібною призеркою стала китаянка Ейлін Гу (86.58), яка не змогла стати триразовою олімпійською чемпіонкою. Бронзова медаль дісталася канадці Меґан Олдем (76.46) – перша в кар'єрі.

Фристайл. Фінал у слоупстайлі (жінки)

  • 1. Матільда Гремо (Швейцарія) – 86.96
  • 2. Ейлін Гу (Китай) – 86.58
  • 3. Меґан Олдем (Канада) – 76.46

Нагадаємо, що українка Катерина Коцар не змогла пробитися до фіналу змагань слоупстайлу. 25-річна спортсменка посіла 14 місце в дебютному виступі на Олімпійських іграх 2026.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Фристайл Матильда Гремо Ейлін Гу

Фристайл

Мала робити складніший трюк, – Коцар пояснила, чому не потрапила у фінал зі слоупстайлу
Коцар не вистачило кількох балів для виходу у фінал Олімпійських ігор-2026 зі слоупстайлу
Українська фристайлістка Коцар посіла 13 місце у першій кваліфікації на Олімпіаді-2026
Мені більше нічого доводити, – легендарна Айлін Гу – про очікування перед своїми виступами на Олімпіаді-2026
Котовський та Клименко – найкращі спортсмени січня за версією НОК

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік