Швейцарка Гремо здобула золоту медаль у слоупстайлі, ставши дворазовою олімпійською чемпіонкою

Швейцарська фристайлістка Матільда Гремо виграла золоту медаль у змагання зі слоупстайлу.

26-річна спортсменка свій найкращий результат показала у другій спробі, набравши 86.96 балів. Для Матільди Гремо ця золота медаль стала другою в кар'єрі: першу швейцарка здобула в Пекіні-2022 у слоупстайлі. На рахунку фристайлістки також срібло зі слоупстайлу в корейському Пхьончхані-2018 та бронза в біг-ейрі в Пекіні-2022.

Срібною призеркою стала китаянка Ейлін Гу (86.58), яка не змогла стати триразовою олімпійською чемпіонкою. Бронзова медаль дісталася канадці Меґан Олдем (76.46) – перша в кар'єрі.

Фристайл. Фінал у слоупстайлі (жінки)

1. Матільда Гремо (Швейцарія) – 86.96

2. Ейлін Гу (Китай) – 86.58

3. Меґан Олдем (Канада) – 76.46

Нагадаємо, що українка Катерина Коцар не змогла пробитися до фіналу змагань слоупстайлу. 25-річна спортсменка посіла 14 місце в дебютному виступі на Олімпійських іграх 2026.