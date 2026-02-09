Як поганий хлопець, який хайпував на шлюбі, розтопив серце королеви льоду: історія кохання Лердам та Пола

Ютта Лердам – нідерландська ковзанярка, яка ще не вийшла на трек, як вже стала однією із найбільш обговорюваних персон серед уболівальників Олімпіади-2026. Дисциплінованість, переможний дух та витончена жіночність – це ідеальне поєднання, яке утворює вибухову суміш на треку.

Джейк Пол – відомий ютубер, який вирішив розвивати свою популярність на боксерському рингу. Пол-молодший є одним із найодіозніших персон у світі спорту. Джейк перетворює у хайп усе, до чого тільки доторкається.

Запрошення на подкаст перетворилось у кохання

Здавалось, що спільного є у "королеви льоду" та "поганого хлопця"... Їх історія кохання почалась із одного повідомлення в Instagram, коли Джейк запросив красуню-спортсменку на подкаст. Лердам у серіалі Netflix "Зворотний відлік: Пол проти Тайсона" зізналась, що із першого погляду ютубер не припав їй до душі.

"Коли він написав мені в інтернеті, я сказала: "Ні, ти схожий на зарозумілого йолопа, який думає, що може отримати все, що забажає". Ну, не я! Я ніколи, ніколи не очікувала зустрічатися з ним. Ніколи. Звичайно, я не знала про нього багато. Я могла лише гортати його Instagram і одразу мати свою думку, як і весь світ. Але він повна протилежність", – говорила срібна призерка Ігор-2022.

Навіть така думка Лердам не відлякала Пола, який почав відкрито фліртувати із нідерландкою неймовірної вроди.

Вперше вони зустрілись у 2022-му. Обидвоє завершили свої попередні стосунки та були готові піти разом однією дорогою. На загал про свою любов Джейк та Ютта розповіли лише у квітні 2023-го, коли виклали спільні світлини у своїх соцмережах.

Початок стосунків був для закоханих справжнім випробуванням. У червні 2023-го Джейк розповідав, що він із обраницею живуть на відстані.

"Оскільки у нас стосунки на відстані, щоразу, коли вона лягає спати вночі, я надсилаю їй три-п'ять відео, щоб вона відчувала, що вона є частиною всього, що ми маємо", – зізнавався популярний ютубер.

Попри відстань, кохання між спортсменами не просто не згасло, а розвивалось із новою швидкістю. Закохані регулярно тішили й продовжують це робити, викладаючи романтичні фото.

12 квітня 2023 року є особливою датою для спортивної пари. Саме у цей день Пол та Лердам святкують річницю.

Більше жодних постанов. Пол освідчився Лердам після фіктивного шлюбу

Хоча спершу багато хто не вірив у щирість почуттів епатажного Джейка, який хайпував навіть на темі власного весілля.

Влітку 2019-го Пол-молодший повів під вінець інтернет-зірку Тану Монжо, з якою закрутив роман навесні того ж року.

Святкова церемонія, яку MTV зняли для програми No Filter: Tana Mongeau, не була приватною. Її можна було переглянути за платною підпискою у 50 доларів. Юридичної сили цей шлюб не мав. У січні 2020-го фіктивне подружжя розпалось.

Однак історія із Юттою мала інший фінал. 22 березня 2025 року соцмережі пари прикрасили світлини, які були зроблені в особливий для неї день. Відомий ютубер освідчився та почув від коханої омріяне "Так".

Пара була одягнена у білих тонах, а пропозицію Джейк зробив на фоні неймовірних пейзажів.

"Ми заручені! Не можемо дочекатися, щоб провести разом вічність", – написав боксер.

Ютта не приховувала своїх радісних емоцій та похизувалась розкішною каблучкою, яка прикрасила її руку.

Цікаво, що стосунки із Полом позитивно вплинула на віртуальне життя спортсменки. Шанувальники Джейка почали штурмувати соцмережі коханої ютубера-боксера. На її сторінку в Instagram вже підписалось понад 5,1 мільйони користувачів.

Падіння на очах у Пола, яке ледь не позбавило путівки на Олімпіаду-2026

Наприкінці минулого року наречена кривдника Майка Тайсона була за крок від непотрапляння на Олімпіаду-2026. Ютта жахливо впала під час національного відбору у нідерландському Геренвені на дистанції 1000 метрів.

На другому повороті нідерландська ковзанярка не втримала рівновагу, завалилась на лід, врізавшись у борт. Це падіння не дозволило Лердам автоматично відібратись до складу збірної Нідерландів.

"Було відчуття, ніби я наїхала на щось. Я просто злетіла у повороті. Я їхала настільки добре…Мені дуже боляче", – процитувало слова Лердам портал Olympics.com.

Драматичності цьому моменту додав той факт, що впала Лердам прямо на очах свого коханого нареченого. Джейк підтримував обраницю безпосередньо впритул до ковзанярського треку.

Проте, вона змогла відібратись на Ігри-2026, які відбуваються у Мілані і Кортіні, завдяки хорошому результату у відборі на 500 метрів, де стала другою.

Ютта ще не взяла участь у змаганнях, як вже опинилась у центрі скандалу, коли проігнорувала усю команду, прилетівши в Італію на приватному літаку.

Ймовірно, що через хейт одна із найкрасивіших спортсменок Олімпійських ігор-2026 несподівано пропустила церемонію відкриття змагань.

Попри критику Пол усіляко підтримує кохану, яка вже випробувала олімпійський трек. Він залишив зворушливий коментар пі однією із публікацій дівчини.

"Маленьке левеня", – написав Джейк.

Така мила підтримка неабияк потрібна 27-річній спортсменці, яка почула у свою сторону купу критики.

Пол несподівано приїхав в олімпійське селище заради коханої

Боксер не лише підтримав кохану у соціальних мережах, а й прибув безпосередньо до місця, де Лердам незабаром може здобути свою другу олімпійську нагороду. У Пекіні-2022 Ютта стала віцечемпіонкою Олімпіади на 1000-метрівці.

Джейк приїхав в олімпійське селище не з порожніми руками. Пол-молодший подарував коханій величезний та красивий букет.

У понеділок, 9 лютого, Лердам розпочне свої виступи на Олімпійських іграх-2026. Нідерландка виступить у жіночому забігу на 1000 метрів, а 15 лютого змагатиметься на дистанції 500 метрів.